«Поскольку дела позвали меня в большой спешке, я забронировала место на первом же доступном судне. Это был «Титаник», – рассказывала кутюрье. Паре удалось спастись на шлюпке № 1. Лодка была рассчитана на 40 человек, но тогда в ней разместились всего 12 пассажиров лайнера. Позже супругов Дафф-Гордон подозревали в подкупе экипажа для того, чтобы они не возвращались за остальными пассажирами «Титаника».