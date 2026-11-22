Кольцо британского модельера Дафф-Гордон с «Титаника» продали за 110 000 фунтов
Бриллиантовое кольцо модельера Люси Дафф-Гордон, пережившей крушение «Титаника», продали на аукционе за 110 000 фунтов стерлингов. Это следует из информации на сайте британской платформы Easy Live Auction.
Дафф-Гордон была пассажиркой первого класса «Титаника» вместе со своим супругом. Она отправлялась в нью-йоркский филиал британского модного дома Maison Lucille. Как отметили в платформе, Дафф-Гордон часто и роскошно путешествовала между французским и американским филиалами и до 1912 г. поездки проходили без происшествий.
«Поскольку дела позвали меня в большой спешке, я забронировала место на первом же доступном судне. Это был «Титаник», – рассказывала кутюрье. Паре удалось спастись на шлюпке № 1. Лодка была рассчитана на 40 человек, но тогда в ней разместились всего 12 пассажиров лайнера. Позже супругов Дафф-Гордон подозревали в подкупе экипажа для того, чтобы они не возвращались за остальными пассажирами «Титаника».
К кольцу прилагалось подписанное письмо, подтверждающее его происхождение, а также официальный сертификат подлинности бриллианта, выданный Бирмингемской пробирной палатой.
Кольцо переходило по наследству, семья Дафф-Гордон хранила украшение более 100 лет. «Исключительно редко на рынке появляются украшения, связанные с пережившими крушение «Титаника», но почти беспрецедентно, чтобы такой личный предмет от столь известной пассажирки был продан на аукционе по наследству», – отметили в Easy Live Auction.
«Титаник» потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 г. в более чем 600 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. На борту были 2208 человек. По разным оценкам, в результате крушения погибли от 1495 до 1635 человек.