FT узнала о давлении Вучича на чиновников для строительства отеля Трампа
Бывший президент Сербии Александр Вучич оказывал давление на чиновников для запуска строительства отеля Trump в центре Белграда. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на документы и показания очевидцев.
Отель планировали построить на месте разрушенной бывшей штаб-квартиры Югославской народной армии в центре Белграда, пострадавшей после бомбардировок НАТО.
Проект с сербскими властями обсуждал зять президента США Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер, но в 2025 г. он вышел из диалога на фоне судебных разбирательств. План по сносу и перестройке разрушенной штаб-квартиры стал одним из главных поводов для студенческих протестов в стране.
Как заявляют представители победившего на парламентских выборах блока «Студенческий список», доказательства, которые уже содержатся в материалах дела о Генштабе, должны стать «основанием для возбуждения уголовного дела против Александра Вучича» по обвинению в коррупции.
1 ноября «Студенческий список» призвал банки ограничить отток капитала из Сербии. Цель этого обращения состояла в том, чтобы «сохранить финансовую целостность, подотчетность и прозрачность в течение переходного периода».