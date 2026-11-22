Проект с сербскими властями обсуждал зять президента США Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер, но в 2025 г. он вышел из диалога на фоне судебных разбирательств. План по сносу и перестройке разрушенной штаб-квартиры стал одним из главных поводов для студенческих протестов в стране.