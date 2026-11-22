В Баварии 19 человек отравились угарным газом в церкви
Как минимум 19 человек отравились угарным газом в церкви в немецкой Баварии. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил портал Focus-online со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в церкви города Бад-Грененбах в регионе Алльгой. По предварительным данным, причиной отравления могла стать неисправность системы отопления. Власти организовали масштабную операцию с участием спасательных служб, пожарных и полиции.
В январе в детском саду Иерусалима погибли двое детей, еще 53 были госпитализированы для медицинского обследования. Причиной смертей стало отравление угарным газом.