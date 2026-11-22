Он отметил, что Россия уже создала возможность движения в Крым через Новороссию. Путин также подчеркнул, что Россия намерена всегда отвечать на удары со стороны Украины. При этом Москва готова к диалогу с представителями Киева, несмотря на то что они пришли к власти в результате госпереворота, добавил российский лидер.