Хуснуллин: этапы восстановления Крымского моста определеныВласти занимаются этим в ежедневном режиме, заверил вице-премьер
Российские власти определили этапы восстановления Крымского моста после серии ударов украинских войск. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, подводя итоги недели у себя в Telegram-канале.
«Определили этапы восстановления Крымского моста, занимаемся этим в ежедневном режиме», – сказал Хуснуллин.
Подробности решений по восстановлению моста вице-премьер не привел. После второй атаки на мост со стороны украинских сил в 2023 г. Хуснуллин говорил, что ремонт будет стоить 1–1,3 млрд руб.
20 ноября Хуснуллин сообщил, что повреждены основная балка пролета арочного моста и сама арка. Точные сроки восстановления будут известны позже, когда будут готовы проектные решения. Он пояснил, что власти рассматривают два варианта восстановления Крымского моста, также не раскрыв подробностей.
21 ноября вице-премьер Андрей Никитин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено в полном объеме. Никитин добавил, что на регулярной основе получает доклады от министра транспорта России Дмитрия Ядрова касательно перевозок грузов и пассажиров в Крым.
Украинская сторона совершила удары по Крымскому мосту в середине ноября. Известно об атаках 16, 17 и 19 ноября. Движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Крымские власти заявляли, что мост практически не использовался для поставок продовольствия и топлива, поэтому логистические цепочки сохранены.
19 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с лидером США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия будет усиливать свое присутствие в Новороссии на фоне ударов по Крымскому мосту.
Он отметил, что Россия уже создала возможность движения в Крым через Новороссию. Путин также подчеркнул, что Россия намерена всегда отвечать на удары со стороны Украины. При этом Москва готова к диалогу с представителями Киева, несмотря на то что они пришли к власти в результате госпереворота, добавил российский лидер.