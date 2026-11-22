Трафик через Ормузский пролив упал на фоне участившихся иранских атак
Объем нефти, перевозимой через Ормузский пролив, начал снижаться на фоне почти ежедневных иранских атак на суда, сообщает Financial Times. По данным UK Maritime Trade Operations, за неделю до 18 ноября через пролив прошли 263 судна – примерно на 15% меньше, чем неделей ранее, и на 20% меньше, чем двумя неделями ранее. Из них 37 были нефтяными танкерами, тогда как неделей ранее их было 52. Предварительные данные платформы Kpler показали, что поток нефти через пролив во вторую неделю ноября составил почти половину от объема первой недели.
До удара США и Израиля по Ирану в конце февраля через пролив ежедневно проходило около 135 судов, перевозивших порядка пятой части мировых поставок нефти и газа. Некоторые аналитики ранее указывали на рост потоков сырой нефти из Залива в октябре как на признак того, что ближневосточные производители нашли способы доставлять продукцию покупателям. Стратег UBS Джованни Стауново отметил, что «восстановление ближневосточного экспорта выглядит все более хрупким». Иранские удары по судоходству возобновились в октябре после относительного затишья. Как пишет издание, за последнюю неделю были поражены как минимум семь танкеров, а с начала конфликта затонули как минимум три судна.
18 ноября нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе. На судне возник сильный пожар. По данным КСИРа, речь идет о супертанкере, перевозившем более 2 млн баррелей нефти. 21 ноября управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Ормузском проливе подвергся обстрелу второй за сутки танкер. В этот же день в 11 морских милях к северу от города Хасаб в Омане танкер был поражен неизвестным снарядом в корму.
В октябре об атаках во время прохода Ормузского пролива сообщили 34 судна.