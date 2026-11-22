До удара США и Израиля по Ирану в конце февраля через пролив ежедневно проходило около 135 судов, перевозивших порядка пятой части мировых поставок нефти и газа. Некоторые аналитики ранее указывали на рост потоков сырой нефти из Залива в октябре как на признак того, что ближневосточные производители нашли способы доставлять продукцию покупателям. Стратег UBS Джованни Стауново отметил, что «восстановление ближневосточного экспорта выглядит все более хрупким». Иранские удары по судоходству возобновились в октябре после относительного затишья. Как пишет издание, за последнюю неделю были поражены как минимум семь танкеров, а с начала конфликта затонули как минимум три судна.