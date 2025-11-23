В Великобритании продали золотые часы с «Титаника» за $2,33 млн

В ночь крушения пассажирского лайнера с 14 по 15 апреля 1912 г. жена Штрауса Ида отказалась от места в спасательной шлюпке, поскольку не хотела оставлять своего мужа. Супруги погибли. Тело Штрауса и его вещи извлекли из Атлантического океана через несколько дней. Среди них были его золотые карманные часы Jules Jurgensen с инициалами IS, время на которых остановилось в 02:20. Часы были возвращены сыну Штрауса Джесси вместе с другими личными вещами.