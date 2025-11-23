В Великобритании продали золотые часы с «Титаника» за $2,33 млн
Золотые часы магната Исидора Штрауса, который погиб при крушении «Титаника», проданы на аукционе за рекордные 1,78 млн фунтов стерлингов ($2,3 млн). Об этом сообщил аукционный дом Henry Aldridge & Son на странице в Instagram
В ночь крушения пассажирского лайнера с 14 по 15 апреля 1912 г. жена Штрауса Ида отказалась от места в спасательной шлюпке, поскольку не хотела оставлять своего мужа. Супруги погибли. Тело Штрауса и его вещи извлекли из Атлантического океана через несколько дней. Среди них были его золотые карманные часы Jules Jurgensen с инициалами IS, время на которых остановилось в 02:20. Часы были возвращены сыну Штрауса Джесси вместе с другими личными вещами.
Штраус был одним из основателей универмага Macy's, который сейчас является крупнейшим магазином розничной торговли в США. Считается, что часы ему подарила жена в 1888 г. Они передавались из поколения в поколение до тех пор, пока правнук магната Кеннет Штраус не отремонтировал механизм. Часы выставили на продажу на аукционе.
В апреле 2018 г. в Великобритании на аукционе продали за 100 000 фунтов стерлингов ($140 000) меню самого первого обеда, поданного на борту «Титаника». Меню с корабля забрал второй офицер лайнера Чарльз Лайтхоллер. В нем перечислены блюда, которые подавались техническому составу «Титаника» во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 г.
«Титаник» потерпел крушение в ночь с 14 на 15 апреля 1912 г. в более чем 600 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. На борту были 2208 человек. По разным оценкам, в результате крушения погибли от 1495 до 1635 человек.