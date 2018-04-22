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Меню первого обеда на «Титанике» продано на аукционе за $140 000

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Меню самого первого обеда, поданного на борту «Титаника», продано на аукционе в Великобритании за 100 000 фунтов стерлингов ($140 000), сообщает телерадиокомпания Би-би-си. Торги проводил аукционный дом Henry Aldridge & Son.

Меню с борта корабля забрал второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтхоллер. На листе бумаги перечислены блюда, которые подавались техническому составу лайнера во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 г.

В тот день на корабле подавали говяжий бульон и куриный суп. В качестве основного блюда можно было выбрать жареную курицу, ягненка или ветчину со шпинатом. На гарнир предлагались горошек, цветная капуста и вареная картошка. Из десертов в меню указаны пудинг, королевские груши и пирожные, а также кофе.

Перед тем как лайнер отправился 10 апреля из Саутгемптона в Нью-Йорк, офицер передал это меню своей супруге. Лайтхоллер выжил при крушении корабля, он умер только в 1952 г.

В ночь с 14 на 15 апреля «Титаник» столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул в течение 2 часов 40 минут. В результате крушения погибли около 1500 человек, 712 пассажиров и членов экипажа были спасены. 

Бизнес
Новости

Reuters сообщил о замораживании активов «Реновы» Вексельберга на $1,5 млрд

Ведомости
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Долларовые счета ряда компаний, входящих в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, на общую сумму $1,5-2 млрд оказались заблокированы из-за санкций США, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Например, с проблемами столкнулся машиностроительный концерн Sulzer, который ранее вынужден был выкупить у «Реновы» 5 млн своих акций, чтобы избежать попадания под санкции, пишет агентство. Кроме того, временно были заблокированы зарплатные счета ряда швейцарских сотрудников «Реновы». Руководство холдинга, по данным агентства, обратилось за помощью к швейцарским властям, которые ранее содействовали выкупу ценных бумаг Sulzer.

«Вторичные санкции могут принять фактически межнациональный характер, распространяя свое действие даже на страны, которые не собираются вводить меры, подобные американским, и даже не согласны с ними», - сказал один из собеседников агентства.

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских предпринимателей и связанных с ними компаний. Под санкции попал и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Группа компаний управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной и других отраслях.

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Политика
Новости

Число погибших при взрыве в Кабуле превысило 50

Ведомости
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По последним данным, жертвами теракта в столице Афганистана стали 52 человека, сообщает ToloNews со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 31 погибшем и десятках раненых.

Взрыв у центра регистрации избирателей в Кабуле устроил террорист-смертник. Теракт произошел около 10.00 в воскресенье (8.30 мск). Спустя два часа аналогичное нападение произошло в провинции Баглан на северо-востоке страны, там погибли семь человек.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство».

В Афганистане 14 апреля началась регистрация избирателей для участия в объединенных парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь. 

Стиль жизни
Новости

Нину Дорошину похоронят во вторник на Пятницком кладбище

Ведомости
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Прощание с народной артисткой России Ниной Дорошиной начнется 24 апреля в 11.00 мск на Другой сцене театра «Современник» (Чистопрудный бульвар, дом 17). Затем актрису похоронят на Пятницком кладбище, говорится в сообщении театра.

Дорошина умерла ночью 21 апреля на 84-м году жизни у себя дома в Москве. Причиной смерти стала остановка сердца.

На счету Дорошиной около 20 фильмов, но больше всего она запомнилась зрителям по роли Надежды в картине «Любовь и голуби». Почти сразу после окончания театрального училища актриса пришла работать в «Современник», где и прослужила 59 лет.

«Шок – вот чувство, которое сегодня испытывает театр. И ничего не помогает с ним справиться. Да, все знали, что здоровье в последнее время подводило Нину Михайловну и возраст брал свое. Но невозможно поверить в то, что Дорошина больше не выйдет на сцену «Современника», – говорится в сообщении театра.

Как сообщили СМИ, к Дорошиной в последнее время часто приезжала скорая помощь. В последний раз врачи были у актрисы в среду, диагностировали проблемы с сердцем, однако от госпитализации она отказалась. 

Памяти Нины Дорошиной

Финансы
Новости

Россия и США отказались участвовать в докапитализации Всемирного банка

Ведомости
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Россия и США не будут участвовать в докапитализации Всемирного банка, сообщил заместитель министра финансов Сергей Сторчак. При этом США сохранят блокирующий пакет, который будет снижен с 20 до 15%.

Акционеры группы Всемирного банка в субботу приняли решение увеличить его капитал на $13 млрд. Из них $7,5 млрд предназначаются Международному банку реконструкции и развития (IBRD), $5,5 млрд – Международной финансовой корпорации (IFC). Это позволит «усилить возможности институтов, борющихся с бедностью в мире», считает Всемирный банк.

Россия не будет участвовать в докапитализации, потому что не согласна с тем, что Международная ассоциация развития (IDA), входящая в группу Всемирного банка, «поддерживается на плаву» за счет прибыли банка, получаемой «за счет самых нуждающихся акционеров – заемщиков». «И какая-то рециркуляция очень странная. Мы считаем, что если уж такие большие развитые государства решают заниматься официальным содействием развитию, то есть ближайшее пополнение капитала IDA, давайте через этот механизм. Это наша официальная позиция», – пояснил Сторчак (цитата ТАСС).

«С другой стороны, история с запретом действий Всемирного банка на территории России известна. В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала?» – добавил замминистра.

По его словам, США также отказались от участия в докапитализации, но добились принятия пакетного решения, согласно которому Вашингтон сохранит за собой блокирующий пакет.

В августе 2014 г., после введения санкций США и Евросоюза в отношении России в связи с ситуацией в Донбассе, представители G7 заблокировали выделение средств на проекты Всемирного банка в России. На рассмотрении банка тогда находились девять проектов в России стоимостью $1,34 млрд.

Технологии
Новости

Telegram предложил запустить бумажные самолетики в поддержку свободного интернета

Ведомости
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Telegram разослал пользователям уведомление, в котором предложил им присоединиться к акции в поддержку свободного интернета. «Седьмой день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера», – говорится в сообщении.

Позже Telegram разослал еще одно сообщение, в котором предложил пользователям через час после завершения акции выйти на улицу и собрать самолетики, которые они найдут возле своего дома. 

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля, однако, по данным на 22 апреля, он был доступен в России для многих пользователей. Telegram пока удается избежать блокировки, поскольку мессенджер постоянно меняет ip-адреса.

Причиной для блокировки стал отказ Telegram передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера. 

Аудитория Telegram в России с учетом пользователей десктопной версии, по данным Mediascope, составляла в марте 12,4 млн человек. По оценкам сервиса Combot, число пользователей мессенджера в стране в прошлом месяце приблизилось к 15 млн.

Кого блокирует Роскомнадзор

Технологии
Новости

Google прокомментировал сообщения о блокировке его ip-адресов

Ведомости
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Google проверяет сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов. «Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях», – сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Google. Чем вызваны проблемы, он не уточнил.

Пользователи в воскресенье пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google. По данным сервиса Down Detector, который отслеживает жалобы на сбои в работе сайтов, количество сообщений о проблемах с доступом к Google резко выросло около часа ночи 22 апреля.

Предположительно, проблемы вызваны действиями Роскомнадзора, который заблокировал часть ip-адресов Google. Об этом, например, сообщали гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин и специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram, однако, по данным на 22 апреля, он продолжает работать у многих пользователей. Telegram удается избежать блокировки благодаря смене ip-адресов. Сначала мессенджер перешел на подсеть Amazon, затем – на подсеть Google, сообщал Роскомнадзор. 

Политика
Новости

МЧС рассказало о последствиях сильного ветра в Москве и Подмосковье

Ведомости
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Штормовой ветер в Москве 21 апреля повалил около 580 деревьев, повредил кровли более 30 домов и административных зданий, сорвал три рекламных щита, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Кроме того, повреждения получили 92 автомобиля. Некоторые районы остались без электричества.

В Московской области были обесточены 655 жилых домов в 25 населенных пунктах. В Подмосковье ветер повалил более 145 деревьев, были повреждены 17 автомобилей.

Из-за непогоды в Москве погибла 13-летняя девочка, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин. По данным департамента здравоохранения столицы, в общей сложности в Москве пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы – трое детей и 11 взрослых. Среди пострадавших – трехмесячный ребенок.

В Подмосковье пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, сообщила пресс-служба губернатора Андрея Воробьева в Telegram-канале. Трое пострадавших с травмами средней тяжести госпитализированы. Один мужчина в Мытищах погиб.

Днем 22 апреля в Москве местами сохранится сильный ветер с порывами 12-17 м/с, сообщает ГУ МЧС по столице. «Возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабоукрепленных временных конструкций, повреждение автотранспорта», – говорится в сообщении.

В столице в воскресенье действует оранжевый уровень погодной опасности, который означает, что погода опасна: имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. На понедельник Гидрометцентр объявил зеленый уровень.

Политика
Новости

Два взрыва произошли у центров регистрации избирателей в Афганистане

Ведомости
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Террористы-смертники атаковали центры регистрации избирателей в Афганистане. Первый взрыв произошел около 10.00 по местному времени (8.30 мск) в Кабуле. В результате произошедшего погиб 31 человек, еще несколько десятков пострадали, сообщает телеканал ToloNews со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Второй взрыв прогремел у центра регистрации избирателей в провинции Баглан на северо-востоке страны около 12.00 по местному времени (10.30 мск). По предварительным данным, его жертвами стали семь человек, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на сотрудников органов безопасности.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство», передает Reuters.

В Афганистане 14 апреля началась регистрация избирателей для участия в объединенных парламентских и местных выборах, запланированных на октябрь. Президент страны Ашраф Гани призвал движение «Талибан» (запрещено в России) воспользоваться возможностью и принять участие в выборах. Группировка отвергла предложение властей.

После начала регистрации избирателей в Афганистане уже произошел ряд инцидентов. Например, в среду боевики «Талибана» похитили трех сотрудников избирательной комиссии в провинции Гур.

Политика
Новости

Полиция задержала лидера протестов в Ереване

Ведомости
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Полиция Армении задержала лидера протестов в Ереване, оппозиционного депутата Никола Пашиняна и применила спецсредства для разгона демонстрантов, сообщает «РИА Новости». Шествие было остановлено в районе Эребуни, полиция выстроила оцепление, несколько полицейских вывели из толпы Пашиняна.

После этого были применены спецсредства, в том числе светошумовые гранаты, для разгона демонстрантов. К месту столкновения прибыли машины скорой помощи, передает агентство. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Десятки людей задержаны, сообщает ТАСС. Полиция выдвигает силы, выставлен кордон, ситуация очень напряженная, отмечает корреспондент агентства.

В воскресенье премьер Армении Серж Саргсян предпринял попытку провести переговоры с Пашиняном. Беседа продлилась три минуты и закончилась безрезультатно. Премьер заявил, что действия оппозиционера – это шантаж, и посоветовал ему вернуться в правовое поле. После этого Пашинян заявил, что демонстрации продолжатся с новой силой. 

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник, 16 апреля, после выдвижения кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во вторник парламент Армении, несмотря на протесты, утвердил кандидатуру Саргсяна.

В субботу Саргсян выразил озабоченность в связи с «разворачивающимися внутриполитическими событиями» и призвал лидера оппозиции Никола Пашиняна сесть за стол переговоров.

Что происходит в Армении

Политика
Новости

Собянин уточнил число пострадавших из-за непогоды в Москве

Ведомости
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В московские больницы доставлены 12 человек, пострадавших в результате непогоды, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter. Один ребенок погиб. «Девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось. Выражаю глубокое соболезнование ее родителям», – написал он.

В субботу в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В столице наблюдаются сильный ветер с порывами до 22 м/с, гроза, ливень. Штормовой ветер повалил сотни деревьев, сообщил Собянин. Городские службы приступили к ликвидации последствий.

«Обращаю внимание горожан: с большой вероятностью с 20.00 до 22.00 вновь будет усиление ветра. Будьте осторожней. Не отпускайте детей из дома», – добавил мэр.

Точных данных о пострадавших в Московской области нет. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что в Москве и Подмосковье в общей сложности пострадали 17 человек. Один мужчина в Мытищах погиб.

Стиль жизни
Новости

Прощание с Ниной Дорошиной пройдет в театре «Современник»

Ведомости
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Прощание с народной артисткой России Ниной Дорошиной пройдет в театре «Современник», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу театра. Предварительно церемония запланирована на вторник, 24 апреля.

Актриса умерла в ночь с 20 на 21 апреля в Москве на 84-м году жизни. Причиной стала остановка сердца.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 г. в подмосковном Лосиноостровске. В 1956 г. окончила Театральное училище имени Щукина, а спустя два года дебютировала на сцене театра «Современник», где и проработала всю жизнь. Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самый известный из которых – «Любовь и голуби». 

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