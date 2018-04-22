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Меню первого обеда на «Титанике» продано на аукционе за $140 000

Меню самого первого обеда, поданного на борту «Титаника», продано на аукционе в Великобритании за 100 000 фунтов стерлингов ($140 000), сообщает телерадиокомпания Би-би-си. Торги проводил аукционный дом Henry Aldridge & Son.

Меню с борта корабля забрал второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтхоллер. На листе бумаги перечислены блюда, которые подавались техническому составу лайнера во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 г.

В тот день на корабле подавали говяжий бульон и куриный суп. В качестве основного блюда можно было выбрать жареную курицу, ягненка или ветчину со шпинатом. На гарнир предлагались горошек, цветная капуста и вареная картошка. Из десертов в меню указаны пудинг, королевские груши и пирожные, а также кофе.

Перед тем как лайнер отправился 10 апреля из Саутгемптона в Нью-Йорк, офицер передал это меню своей супруге. Лайтхоллер выжил при крушении корабля, он умер только в 1952 г.

В ночь с 14 на 15 апреля «Титаник» столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул в течение 2 часов 40 минут. В результате крушения погибли около 1500 человек, 712 пассажиров и членов экипажа были спасены.