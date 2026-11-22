6 ноября Reuters писал, что демократы назвали помощь Украине приоритетом нового конгресса США. При этом пока неясно, смогут ли демократы добиться этого на фоне сопротивления президента США, также указывало агентство. При республиканцах в парламенте администрация Трампа замедляла или блокировала выделение Украине средств, одобренных до его возвращения в Белый дом.