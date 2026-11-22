Конгресс США намерен добиться выделения многомиллиардной помощи Украине
Конгресс США хочет добиться выделения Украине «многомиллиардного пакета» военной и гуманитарной помощи в начале 2027 г., но для этого будет необходимо преодолеть возможное вето президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.
Трамп подталкивает Европу к тому, чтобы она перестала уделять внимание военной сфере Украины, отмечает издание. При этом НАТО и демократы, победившие на промежуточных выборах в США, не прислушиваются к нему.
«Союзники Украины и влиятельные законодатели в сенате США рассматривают целый ряд вариантов, которые позволили бы Киеву усилить свои позиции и противостоять давлению со стороны Трампа», – говорится в тексте.
6 ноября Reuters писал, что демократы назвали помощь Украине приоритетом нового конгресса США. При этом пока неясно, смогут ли демократы добиться этого на фоне сопротивления президента США, также указывало агентство. При республиканцах в парламенте администрация Трампа замедляла или блокировала выделение Украине средств, одобренных до его возвращения в Белый дом.