SpaceX опровергла сообщения об использовании Starlink иранскими силами
SpaceX опровергла публикацию The Washington Post (WP) о возможном использовании Starlink иранскими силами. Компания заявила, что не располагает никакими доказательствами этого ни по внутренним каналам, ни от Пентагона. Соответствующее заявление опубликовано в соцсети X.
«Эта история заведомо ложная. На той же неделе, когда Иран угрожал Starlink, объявив SpaceX и Starlink военными целями, The Washington Post публикует эту крайне недостоверную историю. Чтобы было ясно: у нас нет никаких доказательств ни внутри компании, ни от Пентагона, что Starlink использовался иранскими силами. Потому что этого никогда не было», – говорится в заявлении.
В SpaceX подчеркнули, что еще несколько недель назад сообщили WP о недостоверности их данных, однако издание «безответственно опубликовало» материал. «Репортерам, редакторам и издателям The Washington Post должно быть стыдно. Они должны отозвать свою статью и принести извинения SpaceX и американскому народу за введение его в заблуждение», – заявили в компании.
Ранее WP со ссылкой на источники сообщила, что Иран мог использовать Starlink для координации военных операций против американских сил на Ближнем Востоке. По данным издания, в начале марта глава SpaceX Илон Маск узнал о двух случаях несанкционированного использования системы.