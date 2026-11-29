«Эта история заведомо ложная. На той же неделе, когда Иран угрожал Starlink, объявив SpaceX и Starlink военными целями, The Washington Post публикует эту крайне недостоверную историю. Чтобы было ясно: у нас нет никаких доказательств ни внутри компании, ни от Пентагона, что Starlink использовался иранскими силами. Потому что этого никогда не было», – говорится в заявлении.