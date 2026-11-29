FT объяснила, что Фонд «Следующее поколение» был создан в период пандемии COVID-19 для восстановления стран ЕС после локдауна. Долговые обязательства были обеспечены всеми странами ЕС, а сумма фонда составила 800 млрд евро. Фонд стал крупнейшей программой заимствований Еврокомиссии и увеличил непогашенный долг ЕС до 860 млрд евро, а также сделал ЕК пятым по величине эмитентом облигаций в евро (после Германии, Франции, Италии и Испании).