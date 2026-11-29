FT: ЕС может отложить выплаты по «ковидным долгам» при согласовании бюджета
Брюссель рассматривает возможность отложить выплаты по долгам, которые возникли в период пандемии COVID-19, на 30 млрд евро. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Мера поможет высвободить средства для достижения компромисса в вопросе принятия семилетнего бюджета ЕС.
К пролонгации долга призвали Франция, Италия и другие страны. По их мнению, данные меры позволят не направлять денежные средства из фондов, которые предназначены для повышения конкурентоспособности и безопасности стран ЕС. Против такого решения выступили Нидерланды и Германия, которые напомнили, что согласно законодательству ЕС, блок обязан погасить долг в полном объеме.
Председатель Евросовета Антониу Кошта рассматривает вариант отсрочки некоторых выплат по долгу, средства которого использовались для финансирования грантов фонда восстановления Евросоюза после пандемии COVID-19 на сумму 360 млрд евро. Планируется, что для реализации плана ЕС выпустит новые облигации взамен облигаций, у которых наступает срок погашения.
По словам четырех источников газеты, он также может сократить финансирование сфер конкурентоспособности, безопасности и международного влияния.
FT объяснила, что Фонд «Следующее поколение» был создан в период пандемии COVID-19 для восстановления стран ЕС после локдауна. Долговые обязательства были обеспечены всеми странами ЕС, а сумма фонда составила 800 млрд евро. Фонд стал крупнейшей программой заимствований Еврокомиссии и увеличил непогашенный долг ЕС до 860 млрд евро, а также сделал ЕК пятым по величине эмитентом облигаций в евро (после Германии, Франции, Италии и Испании).
27 ноября издание Politico писало, что семь стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в знак протеста покинули переговоры о бюджете ЕС. Разногласия возникли между странами, выступающими за увеличение бюджета и сохранение расходов на сельское хозяйство, и государствами, требующими сокращения расходов и переориентации инвестиций на оборону и безопасность.