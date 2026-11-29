7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали в Мекке соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против одной из стран-участниц, а также обмен разведывательными данными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности. 8 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сравнил механизм Мекканского соглашения с пятой статьей Североатлантического договора НАТО, которая предусматривает взаимные обязательства государств в сфере коллективной обороны.