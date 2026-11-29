Пакистан направил военных в Саудовскую Аравию для защиты королевства
Пакистан отправил военнослужащих национальной армии в Саудовскую Аравию. Об этом военное ведомство сообщило в соцсети X. В церемонии проводов в качестве главного гостя принял участие федеральный министр обороны Хаваджа Асиф.
Как отмечается в сообщении, военное развертывание отражает приверженность Исламабада безопасности, суверенитету и территориальной целостности королевства. Оно основано на давнем стратегическом партнерстве между двумя странами.
Военнослужащие будут выполнять обязанности на территории Саудовской Аравии в рамках согласованных обязательств и установленных рамок оборонного сотрудничества. Власти отмечают, что это будет способствовать дальнейшему укреплению обороноспособности королевства на фоне возникающих угроз безопасности.
7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали в Мекке соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против одной из стран-участниц, а также обмен разведывательными данными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности. 8 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сравнил механизм Мекканского соглашения с пятой статьей Североатлантического договора НАТО, которая предусматривает взаимные обязательства государств в сфере коллективной обороны.
17 сентября 2025 г. наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф заключили оборонный договор. Соглашение предусматривает коллективный ответ на агрессию против любого из государств-участников. Документ был подписан по итогам визита пакистанского премьера в Саудовскую Аравию.