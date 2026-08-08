Глава МИД Турции сравнил Мекканское соглашение о защите с пятой статьей НАТО

7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против любой из стран-участниц. Договор о совместной обороне предусматривает сотрудничество в обмене разведывательными данными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности.