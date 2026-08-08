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Глава МИД Турции сравнил Мекканское соглашение о защите с пятой статьей НАТО

Ведомости

Обязательства участников Мекканского соглашения о совместной обороне соответствуют принципу коллективной защиты, закрепленному в пятой статье НАТО. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

По словам Фидана, соглашение между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном предусматривает аналогичный механизм взаимных обязательств в сфере безопасности.

7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, документ предусматривает коллективный ответ в случае агрессии против любой из стран-участниц. Договор о совместной обороне предусматривает сотрудничество в обмене разведывательными данными и координацию действий по обеспечению региональной безопасности.

В сентябре 2025 г. наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф заключили оборонный договор. Соглашение предусматривает коллективный ответ на агрессию против любого из государств-участников. Документ был подписан по итогам визита пакистанского премьера в Саудовскую Аравию.

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