Песков назвал проявлением «глубокой безграмотности» слова главы МИД ФРГ об РФ
Заявления главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, если они соответствуют действительности, говорят о его «глубокой безграмотности». Об этом журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о том, что мира и безопасности в Европе можно достичь только против России.
«Я надеюсь, что это как-то вырвано из контекста и переврано. Ибо, если это действительно соответствует действительности, то это говорит о глубокой безграмотности того, кто произнес эти фразы», – сказал он.
23 ноября Вадефуль в ходе выступления перед делегатами Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине заявил, что мир и стабильность в Европе могут существовать только в противостоянии с Россией, а не вместе с ней. «Это наш трезвый анализ», – сказал он.
26 ноября Вадефуль призвал Украину не допускать расширения конфликта с Россией за территорию страны. Он добавил, что украинские удары по военным целям «законны», однако необходимо избегать угроз для судоходства и экологии Балтийского моря.