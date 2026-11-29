Заявления главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, если они соответствуют действительности, говорят о его «глубокой безграмотности». Об этом журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля о том, что мира и безопасности в Европе можно достичь только против России.