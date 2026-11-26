Германия призвала Украину не расширять географию конфликта с Россией
Киев не может допустить разрастания конфликта с Россией за территорию Украины. К этому призвал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с румынским коллегой Даном Некулэеску.
«Я бы настоятельно призвал воздержаться от того, чтобы позволить этому конфликту распространиться географически», – сообщил Вадефуль (цитата по dpa).
Глава МИД Германии заявил, что украинские удары по военным целям «законны», однако необходимо избегать угроз для судоходства и экологии Балтийского моря. Он добавил, что ФРГ ведет по этому вопросу активные переговоры.
24 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что нельзя допустить распространения конфликта на Украине на регион Прибалтики. По его словам, Киев несет «особую ответственность» за то, чтобы этого не случилось.
23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тенденция расширения «террористической активности» в Балтийском море опасна. Он выразил надежду, что страны Балтийского региона используют свое влияние на Киев, чтобы предостеречь украинские власти от продолжения «террористической активности» в регионе.
21 ноября два беспилотника атаковали в Финском заливе судно, следовавшее в Калининград. Экипаж сообщил, что команде не пришлось эвакуироваться. Движение по маршруту продолжилось.