Президент Казахстана прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом 25 ноября по приглашению российского лидера. В ходе состоявшейся в Кремле встречи Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Казахстаном приблизился к $30 млрд.