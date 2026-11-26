Токаев: Казахстан и РФ расширят сотрудничество в сфере передовых технологий
Передовые технологии станут одним из главных направлений в стратегическом сотрудничестве Казахстана и России. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на конференции «Сбера» AI Journey в Москве.
«Объединенными усилиями наши страны способны успешно отражать вызовы новой технологической эпохи», – подчеркнул Токаев.
Он выразил уверенность, что это внесет значительный вклад в формирование прогрессивного образа жизни будущих поколений. Токаев также отметил, что Казахстан и Россию связывают многовековая дружба, общая история, прочные экономические отношения и разносторонние гуманитарные контакты.
26 ноября президент РФ Владимир Путин и Токаев прибыли в штаб-квартиру Сбербанка в Москве, где проходит XI Международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Президент Казахстана прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом 25 ноября по приглашению российского лидера. В ходе состоявшейся в Кремле встречи Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Казахстаном приблизился к $30 млрд.