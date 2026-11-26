25 ноября Банк России сообщил, что планирует расширить базу сделок, которая используется при установлении официальных курсов иностранных валют к рублю. ЦБ хочет синхронизировать начало сбора данных со стартом торговых сессий на биржах, а также учитывать при установлении курсов сделки, которые проводятся вне основного режима торгов, в частности в режиме адресных торгов на бирже.