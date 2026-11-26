Банк России установил доллар по 82,13 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 27 ноября на отметке 82,13 руб. Регулятор снизил его на 0,19 руб.
Евро второй раз на неделе вернулся к уровню 89,81 руб. Он подешевел на 0,43 руб. Курс изменился на тысячную рубля и при округлении остался на отметке 12,32 руб.
Официальный курс доллара на 26 ноября составляет 82,32 руб. Евро стоит 90,24 руб., а юань – 12,32 руб.
25 ноября Банк России сообщил, что планирует расширить базу сделок, которая используется при установлении официальных курсов иностранных валют к рублю. ЦБ хочет синхронизировать начало сбора данных со стартом торговых сессий на биржах, а также учитывать при установлении курсов сделки, которые проводятся вне основного режима торгов, в частности в режиме адресных торгов на бирже.