19 ноября президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС в Шэньчжэне заявил, что по паритету покупательной способности Россия уверенно входит в число ведущих экономик мира. По его словам, торговые партнеры всегда могут рассчитывать на надежность, высокое качество и стабильность российских поставок. Российский лидер обратил внимание на кардинальное изменение структуры внутренней экономики России. В приоритетном порядке развиваются передовые отрасли: цифровые технологии, искусственный интеллект, атомная энергетика. За три последних года ВВП России в реальном выражении вырос более чем на 10%.