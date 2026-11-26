Решетников назвал актуальными вопросы окупаемости для разработчиков ИИ
Применение искусственного интеллекта (ИИ) уже приносит прибыль компаниям, тогда как вопросы окупаемости инвестиций и капитализации остаются актуальными для разработчиков таких технологий. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в интервью ИС «Вести».
«Вопрос, есть ли прибыль у разработчиков. Это, в общем, всех волнует, и сейчас большие идут обсуждения по поводу капитализации, отдачи», – отметил министр.
По словам Решетникова, бизнес активно внедряет искусственный интеллект. При этом на рынке представлено множество технологических решений, ориентированных на малые предприятия.
12 ноября председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что доход банка от использования искусственного интеллекта за последние три года составил 1,5 трлн руб. В кредитной организации рассчитывают, что дальнейшее внедрение ИИ позволит повысить эффективность работы и сдержать рост операционных расходов.