Что сказал Лавров об отношениях с Европой, конфликте на Украине и ТрампеГлава МИД встречу с участниками программы «Диалог во имя будущего»
- О многополярном мире
- О Европе и отношениях с Западом
- Об отношениях с США
- Об Украине и перспективах урегулирования конфликта
- Об отношениях с Китаем и другими партнерами России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на встрече с участниками международной программы «Диалог во имя будущего». Глава МИДа высказался о формировании многополярного миропорядка, отношениях России с США и Китаем, политике европейских стран и перспективах урегулирования украинского конфликта.
«Ведомости» собрали главное из высказываний министра.
О многополярном мире
Формирование многополярного миропорядка является объективным историческим процессом, который невозможно остановить.
Попытки затормозить становление нового миропорядка могут лишь отсрочить его наступление.
США, Европа и их союзники никуда не исчезнут, но им придется не диктовать остальным странам, как жить, с кем дружить и против кого вводить санкции, а договариваться.
Россия открыта к диалогу со всеми, но он должен идти между «приличными людьми».
О Европе и отношениях с Западом
В Европе наступила стадия, когда «цветущий сад» начинает «загнивать».
Россия сочувствует европейцам, которые оказались под властью «абсолютно эгоистичных, нереалистично мыслящих элит».
Европейским странам тяжелее всего дается осознание необходимости договариваться с другими центрами силы.
Запад и без Украины нашел бы повод для отказа от выполнения договоренностей о равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве с Россией.
Россия испытывала колоссальное давление в рамках сотрудничества с НАТО, Евросоюзом и «Группой восьми» (G8).
Прекращение работы совместных с Западом форматов не создало для России серьезных проблем. У Москвы есть партнеры в рамках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.
Об отношениях с США
США после возвращения Дональда Трампа на пост президента проявили политическую зрелость, которая давно не наблюдается в Европе.
Вашингтон, несмотря на сохраняющиеся разногласия с Москвой и введение новых санкций, открыт к диалогу и заинтересован в дипломатических контактах.
Интересы России и США не могут совпадать во всем, однако диалог между двумя крупными державами необходим при любых обстоятельствах.
США ведут диалог по Украине с пониманием необходимости устранения первопричин конфликта.
Об Украине и перспективах урегулирования конфликта
Европейские страны требуют немедленного перемирия на Украине, после которого намерены разместить там свои воинские контингенты и создать военные базы. С такими планами европейцы добиваются включения в переговорный процесс между Россией, США и Украиной.
Хамство президента Украины Владимира Зеленского в адрес руководителей других государств стало его собственным «брендом».
Запад продолжает использовать Украину для достижения недостижимых целей.
Россия неоднократно шла на уступки и договоренности по Украине, однако эти усилия не были оценены Западом.
Германия, Франция и Украина не собирались выполнять Минские соглашения, стремясь выиграть время для вооружения Киева.
Об отношениях с Китаем и другими партнерами России
Отношения России и Китая в очередной раз доказали свою эффективность на саммите АТЭС в Шэньчжэне, особенно в контексте первой в истории трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США.
Россия развивает особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией и особо продвинутое стратегическое партнерство с Ираном.
Москва также связана союзническим договором с КНДР и продолжает развивать сотрудничество в рамках объединений на постсоветском пространстве.