Ранее РБК сообщал о том, что этот законопроект расколол рынок НПФ. «ВТБ пенсионный фонд», НПФ «Будущее» и «Газфонд пенсионные накопления» (входят в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов, НАПФ) хотели сохранить действующие условия ПДС, оставить только срочные переходы раз в пять лет, выступали за период охлаждения от 14 до 30 дней при смене фонда и ограничения на маркетинг, а также хотели сократить льготный период до одного года либо оставить два года лишь для «молчунов» (это граждане, которые не подавали заявлений о переводе накопительной пенсии в НПФ или частные управляющие компании, их средства оставались в системе обязательного пенсионного страхования под управлением ВЭБ.РФ.).