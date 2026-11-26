Перевод пенсионных накоплений в ПДС одобрен в I чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект о переводе накопительной части пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте нижней палаты.
Речь идет о накопительной части пенсии, которая формировалась у работающих граждан в период с 2002 по 2013 годы, объяснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Страховую пенсию по старости поправки не затрагивают: порядок учета стажа и пенсионных баллов остается прежним.
«Когда пенсионные накопления перейдут в ПДС, граждане получат более гибкие способы управлять своими сбережениями и смогут сократить сроки получения выплат, – сказал Аксаков. – Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) будут предлагать разные стратегии вложений, и человек выберет подходящую для себя по соотношению риска и возможной доходности. Инвестирование этих средств по-прежнему будет находиться под надзором Банка России».
Документ внесло правительство в начале ноября, новые правила планируется ввести с 1 апреля 2027 г. С этой же даты согласно законопроекту формирование накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования прекращается. Деньги граждан, которым не назначены выплаты за счет средств пенсионных накоплений, переведут в пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов и учтут на счетах ПДС как единовременный взнос.
Деньги из ПДС можно будет получить по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин либо через 15 лет с момента вступления в программу, то есть раньше установленного пенсионного возраста. Кроме того, граждане смогут требовать от фонда выплаты выкупной суммы при возникновении особых жизненных ситуаций, например потеря кормильца или дорогостоящее лечение.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что можно будет пополнять сбережения собственными взносами и получать государственное софинансирование до 36 000 руб. в год. Предусмотрен налоговый вычет с суммы взносов до 400 000 руб. ежегодно.
Ранее РБК сообщал о том, что этот законопроект расколол рынок НПФ. «ВТБ пенсионный фонд», НПФ «Будущее» и «Газфонд пенсионные накопления» (входят в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов, НАПФ) хотели сохранить действующие условия ПДС, оставить только срочные переходы раз в пять лет, выступали за период охлаждения от 14 до 30 дней при смене фонда и ограничения на маркетинг, а также хотели сократить льготный период до одного года либо оставить два года лишь для «молчунов» (это граждане, которые не подавали заявлений о переводе накопительной пенсии в НПФ или частные управляющие компании, их средства оставались в системе обязательного пенсионного страхования под управлением ВЭБ.РФ.).