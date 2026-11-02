Минфин разработал законопроект о переводе пенсионных накоплений в ПДС
В Минфине разработали законопроект о переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщает РБК.
Согласно материалу, перевод состоится с 1 апреля 2027 г. По данным Минфина, процедура предоставит больше возможностей для формирования капитала.
С 1 ноября Социальный фонд России пересмотрит размер ежемесячной доплаты к пенсии членам экипажей гражданской авиации и работникам угольной отрасли. Корректировка проводится автоматически четыре раза в год – в феврале, мае, августе и ноябре.