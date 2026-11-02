Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,184+0,93%KLVZ1,934-0,51%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 477,49-1,41%RTSI968,83-1,41%RGBI112,39+0,11%RGBITR779,09+0,2%
Главная / Политика /

Карлсон: под давлением Нетаньяху США могут нанести ядерный удар по Ирану

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану. Об этом американский журналист Такер Карлсон написал в соцсети X.

«Под давлением [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху администрация Трампа может нанести ядерный удар по Ирану в течение нескольких дней», – написал Карлсон (цитата по ТАСС).

Вероятной целью он назвал гору Пикакс, где, по данным израильской разведки, Иран мог возобновить обогащение урана. Карлсон отметил, что объект имеет почти 100-метровый слой защиты, поэтому «единственным вариантом является ядерный удар». По его словам, Нетаньяху настойчиво добивается этого из-за шаткой политической ситуации после выборов в Израиле. Трамп, по данным журналиста, еще не принял решения и консультируется с советниками, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, которые склоняются к сделке с Ираном.

1 ноября Axios писал, что Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом призвал нанести удар по Ирану сразу после промежуточных выборов в конгресс. По данным источников портала, Трамп пока хочет дать шанс переговорам с Ираном, но такая стратегия беспокоит Нетаньяху.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её