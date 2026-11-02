Карлсон: под давлением Нетаньяху США могут нанести ядерный удар по Ирану

Вероятной целью он назвал гору Пикакс, где, по данным израильской разведки, Иран мог возобновить обогащение урана. Карлсон отметил, что объект имеет почти 100-метровый слой защиты, поэтому «единственным вариантом является ядерный удар». По его словам, Нетаньяху настойчиво добивается этого из-за шаткой политической ситуации после выборов в Израиле. Трамп, по данным журналиста, еще не принял решения и консультируется с советниками, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, которые склоняются к сделке с Ираном.