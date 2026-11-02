Карлсон: под давлением Нетаньяху США могут нанести ядерный удар по Ирану
Администрация президента США Дональда Трампа может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану. Об этом американский журналист Такер Карлсон написал в соцсети X.
«Под давлением [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху администрация Трампа может нанести ядерный удар по Ирану в течение нескольких дней», – написал Карлсон (цитата по ТАСС).
Вероятной целью он назвал гору Пикакс, где, по данным израильской разведки, Иран мог возобновить обогащение урана. Карлсон отметил, что объект имеет почти 100-метровый слой защиты, поэтому «единственным вариантом является ядерный удар». По его словам, Нетаньяху настойчиво добивается этого из-за шаткой политической ситуации после выборов в Израиле. Трамп, по данным журналиста, еще не принял решения и консультируется с советниками, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа, которые склоняются к сделке с Ираном.
1 ноября Axios писал, что Нетаньяху в телефонном разговоре с Трампом призвал нанести удар по Ирану сразу после промежуточных выборов в конгресс. По данным источников портала, Трамп пока хочет дать шанс переговорам с Ираном, но такая стратегия беспокоит Нетаньяху.