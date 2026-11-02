WSJ: США хотят возобновления поставок газа из РФ в Европу через Украину

Bloomberg писало, что Германия не достигнет целевого показателя заполнения газовых хранилищ к 1 ноября. По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября они были заполнены лишь на 61,17% при цели около 70%. Дефицит возник, несмотря на усилия властей по наращиванию закупок через государственную компанию SEFE.