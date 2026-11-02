WSJ: США хотят возобновления поставок газа из РФ в Европу через Украину
США выступают за скорое возобновление поставок российского природного газа в Европу по трубопроводам, проходящим через территорию Украины, в рамках переговоров, направленных на обеспечение энергетического перемирия в преддверии зимы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских, европейских и украинских официальных лиц.
Издание отметило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер выдвинули идею о продаже российского газа через американского посредника в обход европейских санкций. По словам источников, это могло бы стать выгодной возможностью для американских инвесторов.
Bloomberg писало, что Германия не достигнет целевого показателя заполнения газовых хранилищ к 1 ноября. По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября они были заполнены лишь на 61,17% при цели около 70%. Дефицит возник, несмотря на усилия властей по наращиванию закупок через государственную компанию SEFE.
Цены на газ в Европе уже увеличились в три раза с начала года из-за перебоев в мировой энерготорговле на фоне войны с Ираном, а неопределенность вокруг конфликта затруднила накопление запасов.