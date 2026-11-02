Что значит визит Сергея Лаврова на встречу министров G20 в США

Что значит визит Сергея Лаврова на встречу министров G20 в СШАПрорывов нет, но Вашингтон демонстрирует конструктивность
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США на совещание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран – членов G20 в Атланте показал, что стороны [Вашингтон и Москва] топчутся на одном месте из-за Украины, они не преодолели ключевых проблем, но плюс события в том, что Америка все-таки пытается занимать посредническую позицию, подчеркнул старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, это замечается в более конструктивных формулировках госсекретаря Марко Рубио. «На этом фоне были одобрены поставки Patriot Украине, но это нужно рассматривать в контексте долгосрочных союзнических обязательств. Но Россию вовлечь в дипломатическую орбиту они тоже пытаются», – подчеркнул эксперт. Он уточнил, что в понимании США Россия все равно остается угрозой, но подход к отношениям с ней следующий: надо сократить риски. Эксперт подчеркнул, что все остальные вопросы, включая дизельную сделку [анонсирована Трампом в его соцсети Truth Social 9 октября], привязаны к урегулированию украинского кризиса.
Исходя из этого, нельзя сказать, что поездка Лаврова была связана исключительно с вопросами двусторонних российско-американских отношений, основная повестка касалась тем, актуальных для G20. «Но Украина все равно остается для двух стран ключевым вопросом. Прогресса тут не видно. И следующие два года администрации Трампа будет трудно выдерживать конструктивную линию. Иначе говоря, двусторонняя повестка остается заложником украинского кризиса», – сказал Кошкин. Он отдельно уточнил, что сложности в отношениях Европы и США не меняют того факта, что Вашингтону придется учитывать мнение Брюсселя на украинском направлении.