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Главная / Экономика /

Эксперты оценили возможный экономический эффект развития платформенной экономики

При позитивном сценарии он может достигнуть 4,4 трлн рублей в 2030 году
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Аналитики Центрального университета на основе сценарной модели спрогнозировали возможный экономический эффект от развития цифровых платформ в России. Согласно их расчетам, в позитивном сценарии рост может быть интенсивным – от 880 млрд руб. дополнительной добавленной стоимости в 2027 г. до 2,07 трлн в 2028 г., 3,46 трлн в 2029 г. и 4,4 трлн руб. в 2030 г.

Из итоговой суммы в 2030 г. наибольший эффект может принести расширение масштабов бизнеса (рост количества заказов, объемов производства и т. д.) – 3,2 трлн руб. в 2030 г., а также рост эффективной работы компаний (сокращение времени на поиск и проверку покупателей, поставщиков и подрядчиков, уменьшение простоев и рисков) – 1,2 трлн руб.

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