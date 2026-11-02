Эксперты оценили возможный экономический эффект развития платформенной экономики

Эксперты оценили возможный экономический эффект развития платформенной экономикиПри позитивном сценарии он может достигнуть 4,4 трлн рублей в 2030 году
Аналитики Центрального университета на основе сценарной модели спрогнозировали возможный экономический эффект от развития цифровых платформ в России. Согласно их расчетам, в позитивном сценарии рост может быть интенсивным – от 880 млрд руб. дополнительной добавленной стоимости в 2027 г. до 2,07 трлн в 2028 г., 3,46 трлн в 2029 г. и 4,4 трлн руб. в 2030 г.
Из итоговой суммы в 2030 г. наибольший эффект может принести расширение масштабов бизнеса (рост количества заказов, объемов производства и т. д.) – 3,2 трлн руб. в 2030 г., а также рост эффективной работы компаний (сокращение времени на поиск и проверку покупателей, поставщиков и подрядчиков, уменьшение простоев и рисков) – 1,2 трлн руб.
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