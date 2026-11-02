Эксперты оценили возможный экономический эффект развития платформенной экономики

Аналитики Центрального университета на основе сценарной модели спрогнозировали возможный экономический эффект от развития цифровых платформ в России. Согласно их расчетам, в позитивном сценарии рост может быть интенсивным – от 880 млрд руб. дополнительной добавленной стоимости в 2027 г. до 2,07 трлн в 2028 г., 3,46 трлн в 2029 г. и 4,4 трлн руб. в 2030 г.