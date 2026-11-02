Краснокнижные грибы и растения перейдут во власть регионов

Краснокнижные грибы и растения перейдут во власть регионовС осени 2026 года их разрешили собирать в том числе в случае строительства объектов по госпрограммам
Минприроды предложило передать полномочия по выдаче разрешения на сбор растений и грибов, занесенных в региональные красные книги, властям субъектов. Сейчас эта функция возложена на федеральный орган – Росприроднадзор. Законопроект с таким содержанием ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов, обратили внимание «Ведомости». Изменения предлагают внести в закон об охране окружающей природы.
Министерство также предлагает закрепить за властями субъектов полномочие вносить данные в реестры региональных ведомств, сказал «Ведомостям» представитель Минприроды. Сейчас Росприроднадзор выдает разрешения на оборот всех краснокнижных растений и грибов в стране, т. е. занесенных как в Красную книгу России, так и в красные книги регионов. Он же вносит все сведения в федеральный электронный реестр.