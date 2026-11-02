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Краснокнижные грибы и растения перейдут во власть регионов

С осени 2026 года их разрешили собирать в том числе в случае строительства объектов по госпрограммам
Татьяна Ананьева
Грибы теперь будут в фокусе внимания субъектов РФ
Грибы теперь будут в фокусе внимания субъектов РФ / Ирина Казьмина / Ведомости

Минприроды предложило передать полномочия по выдаче разрешения на сбор растений и грибов, занесенных в региональные красные книги, властям субъектов. Сейчас эта функция возложена на федеральный орган – Росприроднадзор. Законопроект с таким содержанием ведомство разместило на портале проектов нормативных правовых актов, обратили внимание «Ведомости». Изменения предлагают внести в закон об охране окружающей природы.

Министерство также предлагает закрепить за властями субъектов полномочие вносить данные в реестры региональных ведомств, сказал «Ведомостям» представитель Минприроды. Сейчас Росприроднадзор выдает разрешения на оборот всех краснокнижных растений и грибов в стране, т. е. занесенных как в Красную книгу России, так и в красные книги регионов. Он же вносит все сведения в федеральный электронный реестр.

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