Краснокнижные грибы и растения перейдут во власть регионов

Министерство также предлагает закрепить за властями субъектов полномочие вносить данные в реестры региональных ведомств, сказал «Ведомостям» представитель Минприроды. Сейчас Росприроднадзор выдает разрешения на оборот всех краснокнижных растений и грибов в стране, т. е. занесенных как в Красную книгу России, так и в красные книги регионов. Он же вносит все сведения в федеральный электронный реестр.