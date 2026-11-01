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Трамп пообещал стать «мистером вето» при победе демократов на выборах в конгресс

Филипп Иванов
Kent Nishimura / AFP
Kent Nishimura / AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах в конгресс станет «мистером вето» и не позволит им разрушить страну. Об этом он сказал в интервью The New York Post.

«Думаю, я стану мистером вето. Я не позволю им это разрушить», – заявил Трамп. По его словам, демократы будут отправлять ему законопроекты, а он будет накладывать на них вето.

«В конце концов, через месяц или два после того, как все будет отклонено, они придут и заключат сделку. Думаю, вероятно, так и произойдет, но, надеюсь, нам не придется об этом беспокоиться», – добавил он.

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По данным издания, за второй президентский срок Трамп наложил вето только на два законопроекта, за первый – на 10. Демократы, по прогнозам, вероятно, вернут контроль над палатой представителей; контроль над сенатом им получить будет сложно, отмечает газета.

В интервью Трамп также заявил, что хотел бы снова участвовать в выборах президента, но признал, что действующее законодательство лишает его такой возможности.

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут 3 ноября. На них переизбираются все 435 мест в палате представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас республиканцы контролируют сенат (53 места против 45 у демократов) и имеют незначительное большинство в палате представителей (218 против 214). Выборы определят, сохранит ли партия Трампа контроль над конгрессом на последние два года его президентства.

Демократы обещали в случае возвращения к власти начать серию расследований в отношении Трампа, его администрации и союзников.

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