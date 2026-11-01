Трамп пообещал стать «мистером вето» при победе демократов на выборах в конгресс

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут 3 ноября. На них переизбираются все 435 мест в палате представителей и 35 из 100 мест в сенате. Сейчас республиканцы контролируют сенат (53 места против 45 у демократов) и имеют незначительное большинство в палате представителей (218 против 214). Выборы определят, сохранит ли партия Трампа контроль над конгрессом на последние два года его президентства.