Трамп признал отсутствие возможности выдвинуться на очередной президентский срок

Трамп занимал пост президента США дважды: первый срок – с 20 января 2017 г. по 20 января 2021 г., второй – с 20 января 2025 г. Его нынешний срок должен завершиться 20 января 2029 г. Согласно 22-й поправке к конституции США, принятой в 1951 г., одно лицо может быть избрано президентом не более двух раз.