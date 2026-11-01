Трамп признал отсутствие возможности выдвинуться на очередной президентский срок
Дональд Трамп хотел бы выдвинуться на новый президентский срок, но этого ему не позволит законодательство США. Об этом Трамп заявил в интервью The New York Post.
«Я бы с радостью выдвинулся, если бы имел возможность, но формулировки очень четкие», – сказал он.
23 октября Трамп заявил о праве баллотироваться на третий срок. Он обосновал это тем, что выборы 2020 г., на которых победу одержал демократ Джо Байден, были сфальсифицированы.
3 ноября в США состоятся промежуточные выборы в конгресс США. Reuters писал, что демократам необходимо получить дополнительно четыре места в палате представителей и сенате США, чтобы преодолеть незначительное большинство республиканцев.
Трамп занимал пост президента США дважды: первый срок – с 20 января 2017 г. по 20 января 2021 г., второй – с 20 января 2025 г. Его нынешний срок должен завершиться 20 января 2029 г. Согласно 22-й поправке к конституции США, принятой в 1951 г., одно лицо может быть избрано президентом не более двух раз.