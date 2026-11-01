США назвали экономику приоритетом грядущего саммита G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что решение о том, поедет ли Владимир Путин лично на саммит, пока не принято. Тогда Песков также отмечал, что участие российской стороны в саммите будет «на высоком уровне, эффективным и деятельным». В конце октября президент США Дональд Трамп допустил, что лидер Украины Владимир Зеленский получит приглашение на саммит G20.