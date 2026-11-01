США назвали экономику приоритетом грядущего саммита G20
Вашингтон будет считать экономические вопросы приоритетными на саммите «группы двадцати» (G20) во Флориде в декабре. Это следует из заявления госдепа США.
«Госсекретарь США Марко Рубио в Атланте (на встрече глав внешнеполитических ведомств «большой двадцатки». – «Ведомости») вернул страны G20 к их основной миссии: стимулировать экономический рост и укреплять экономическую безопасность», – говорится в сообщении, опубликованном в X.
В госдепе добавили, что США продолжат возглавлять эти усилия вместе с партнерами на саммите лидеров G20.
На совещании глав МИД стран – участниц G20 находился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. СМИД G20 стал ключевым событием перед саммитом лидеров «двадцатки» в Майами 14–15 декабря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что решение о том, поедет ли Владимир Путин лично на саммит, пока не принято. Тогда Песков также отмечал, что участие российской стороны в саммите будет «на высоком уровне, эффективным и деятельным». В конце октября президент США Дональд Трамп допустил, что лидер Украины Владимир Зеленский получит приглашение на саммит G20.