В Нижегородской области власти призвали не создавать ажиотаж на АЗС

За ночь над Нижегородской областью уничтожено более 100 беспилотников. В результате атаки значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Власти сообщали, что на время восстановительных работ на отдельных участках коммунальных сетей возможны временные отключения электричества, ухудшение отопления жилых домов. Всего над Россией за ночь сбили 235 дронов.