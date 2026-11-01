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В Нижегородской области власти призвали не создавать ажиотаж на АЗС

Ведомости

Водителям не следует создавать ажиотаж на заправках Нижегородской области. С таким призывом выступили местные власти после массированной атаки беспилотников на регион 1 ноября.

«Массовые попытки создать личные запасы могут спровоцировать ухудшение ситуации. Чтобы исключить ажиотаж, на АЗС возобновляется работа волонтеров», – говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

В правительстве Нижегородской области заверили, что система снабжения регионом топливом продолжает работать устойчиво, предпринимаются «исчерпывающие меры» для обеспечения наличия топлива на АЗС.

За ночь над Нижегородской областью уничтожено более 100 беспилотников. В результате атаки значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Власти сообщали, что на время восстановительных работ на отдельных участках коммунальных сетей возможны временные отключения электричества, ухудшение отопления жилых домов. Всего над Россией за ночь сбили 235 дронов.

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