В Нижегородской области власти призвали не создавать ажиотаж на АЗС
Водителям не следует создавать ажиотаж на заправках Нижегородской области. С таким призывом выступили местные власти после массированной атаки беспилотников на регион 1 ноября.
«Массовые попытки создать личные запасы могут спровоцировать ухудшение ситуации. Чтобы исключить ажиотаж, на АЗС возобновляется работа волонтеров», – говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
В правительстве Нижегородской области заверили, что система снабжения регионом топливом продолжает работать устойчиво, предпринимаются «исчерпывающие меры» для обеспечения наличия топлива на АЗС.
За ночь над Нижегородской областью уничтожено более 100 беспилотников. В результате атаки значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Власти сообщали, что на время восстановительных работ на отдельных участках коммунальных сетей возможны временные отключения электричества, ухудшение отопления жилых домов. Всего над Россией за ночь сбили 235 дронов.