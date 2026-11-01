Армия России поразила авиабомбами пункты временной дислокации ВСУ в ДНР

31 октября артиллерия и FPV-дроны ликвидировали полевой клад боеприпасов и автотранспорт ВСУ на Краматорском направлении. В этот же день армия России нанесла удар беспилотниками по сухогрузу на переходе морем в 37 км южнее Одессы. Судно доставляло грузы, предназначенные для ВСУ. В Запорожской области ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию ВСУ П-18 «Малахит».