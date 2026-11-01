Армия России поразила авиабомбами пункты временной дислокации ВСУ в ДНР
Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили авиабомбами ФАБ-500 по пунктам временной дислокации ВСУ в Белозерском в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, в Харьковской области расчет «Торнадо-С» уничтожил склад боеприпасов и логистический узел ВСУ.
В ночь на 31 октября под удар российских военных попали объекты управления железнодорожным движением на станции Конотоп в Сумской области Украины. Пораженные объекты обеспечивали доставку вооружения и военной техники для ВСУ из западных регионов страны.
31 октября артиллерия и FPV-дроны ликвидировали полевой клад боеприпасов и автотранспорт ВСУ на Краматорском направлении. В этот же день армия России нанесла удар беспилотниками по сухогрузу на переходе морем в 37 км южнее Одессы. Судно доставляло грузы, предназначенные для ВСУ. В Запорожской области ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию ВСУ П-18 «Малахит».