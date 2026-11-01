Минобороны: за сутки силы ПВО сбили 391 беспилотник

Авиацией, дронами и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, цехам сборки, местам хранения и запуска БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 139 районах, добавили в ведомстве.