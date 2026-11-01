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Главная / Политика /

Минобороны: за сутки силы ПВО сбили 391 беспилотник

Антон Потоков

Силы ПВО уничтожили 391 украинский беспилотник за сутки, сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – говорится в сообщении.

Авиацией, дронами и артиллерией нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине, цехам сборки, местам хранения и запуска БПЛА, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 139 районах, добавили в ведомстве.

Что известно об атаках БПЛА на регионы России в ночь на 1 ноября

Политика / Армия и спецслужбы

В ночь на 1 ноября дежурными силами ПВО перехвачены 235 дронов. БПЛА сбили над территориями столичного региона, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской областей и др.

На фоне атак ограничения на прием и отправку воздушных судов вводились в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова, Ульяновска, Саранска, Чебоксар, Самары, Нижнего Новгорода и Бугульмы. Московский аэропорт «Домодедово» принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

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