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Путин поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с 25-летием ведомства. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что за четверть века ведомство стало одним из ключевых структур в сфере экономической безопасности. По его словам, благодаря профессионализму и ответственности сотрудников была выстроена действенная система борьбы с коррупцией, отмыванием преступных доходов, пресечения каналов финансирования террористических, экстремистских и криминальных группировок.

Российский лидер подчеркнул использование Росфинмониторингом современных, в том числе цифровых технологий для обработки большого объема данных о денежных операциях. Президент отметил, что служба своевременно выявляет потенциальные риски и обеспечивает сохранность бюджетных средств. Кроме того, ведомство пресекает финансовые преступления и эффективно сотрудничает с зарубежными коллегами.

С 1 сентября Росфинмониторинг получает сведения об операциях в платежной системе «Мир», Системе быстрых платежей (СБП) и при использовании единого QR-кода. Путин подписал закон 15 декабря 2025 г. Уточнялось, что мера направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

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