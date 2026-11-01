Путин поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы

Путин отметил, что за четверть века ведомство стало одним из ключевых структур в сфере экономической безопасности. По его словам, благодаря профессионализму и ответственности сотрудников была выстроена действенная система борьбы с коррупцией, отмыванием преступных доходов, пресечения каналов финансирования террористических, экстремистских и криминальных группировок.