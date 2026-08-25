Росфинмониторинг получит доступ к переводам через «Мир» и СБП
С 1 сентября Росфинмониторинг сможет получать сведения об операциях в платежной системе «Мир», Системе быстрых платежей (СБП) и при использовании единого QR-кода. Полномочия закреплены федеральным законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным в декабре 2025 г.
Информацию ведомство будет безвозмездно получать от Национальной системы платежных карт (НСПК). При этом НСПК не сможет разглашать сам факт передачи сведений Росфинмониторингу.
Данные будут предоставляться через личный кабинет либо другими способами, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Конкретные сроки, способы передачи, объем и состав информации стороны определят соглашением, которое также должно быть согласовано с Банком России.
Путин подписал закон 15 декабря 2025 г. Уточнялось, что мера направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.
9 декабря 2025 г. Госдума приняла этот закон во втором и третьем чтениях. Документ внесло правительство в мае 2025 г.