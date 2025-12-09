Росфинмониторинг будет получать от НСПК данные о транзакциях через СБП и QR-коды

Росфинмониторинг будет получать от НСПК данные о транзакциях через СБП и QR-кодыГосдума приняла соответствующий законопроект во втором и третьем чтении
Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 г. сможет напрямую и безвозмездно получать сведения от оператора карт «Мир», Национальной системы платежных карт (НСПК), по картам, операциям через СБП и единый QR-код. Порядок, сроки, объем и состав предоставляемой информации будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, согласованным с Банком России. Соответствующие поправки в антиотмывочный закон 115-ФЗ Госдума приняла во втором и третьем чтении.
Документ внесло правительство в конце мая 2025 г. В пояснительной записке говорится, что эта мера направлена на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Предлагаемое регулирование направлено на восполнение отсутствующих сведений о переводах денежных средств, совершаемых с использованием СБП и национальной платежной системы «Мир», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это необходимо, чтобы повысить эффективность национальной системы противодействия отмыванию доходов, отмечается там. Помимо этого, прямое взаимодействие Росфинмониторинга и НСПК ускорит проведение финразведкой проверочных мероприятий, а также сократит нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых ведомством «веерных» запросов.
Несмотря на то что Россия фактически отстранена от участия в деятельности по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) международной организации ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – Financial Action Task Force; FATF), Росфинмониторинг совместно с другими органами продолжает проводить мероприятия по улучшению российской антиотмывочной системы в соответствии с рекомендациями ФАТФ, говорит председатель ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.
Рассматриваемое изменение направлено на обеспечение оперативного получения финансовой разведкой информации о получателях и отправителях платежей по картам и через СБП, проходящим через НСПК, указывает Прохоров. В настоящее время Росинмониторинг может получать эти сведения непосредственно в кредитных организациях, но получение ее через НСПК существенно повысит оперативность, что важно для указанных каналов мгновенных переводов, отмечает он.
ФАТФ приостановил членство России в международной организации в феврале 2023 г. 3 декабря Еврокомиссия (ЕК) включила Россию в список стран высокого риска, имеющих «стратегические недостатки» в системе ПОД/ФТ. Это значит, что страны – члены Евросоюза (ЕС) обязаны проявлять повышенную бдительность в отношении транзакций с участием юрисдикций из перечня ЕК. Постановление вступит в силу после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета ЕС – у них есть месяц на изучение документа.
Сейчас в списке ЕК 29 стран с высоким риском по отмыванию денег, среди которых Афганистан, Алжир, Иран, Лаос, Монако, Мозамбик, Мьянма, КНДР, ЮАР, Сирия, Венесуэла, Вьетнам и проч.
Росфинмониториг назвал такое решение Еврокомиссии политизированным, так как в нем не содержится конкретных указаний на какие-либо «стратегические недостатки» российской системы ПОД/ФТ. Документ ЕК применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию ЕС, поэтому российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжит работать в прежнем режиме, отметил представитель финразведки. Также он напомнил, что Россия со своей стороны всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения. – «Ведомости»).
У России есть международно признанные национальный доклад и отчет о прогрессе, подготовленные в соответствии с международными механизмами оценки развития национальной системы ПОД/ФТ и ключевыми стандартами, указал представитель Росфинмониторинга.
НСПК создана в 2014 г., является оператором платежной системы и карт «Мир», а также операционным платежным и клиринговым центром СБП. Участниками российской платежной системы «Мир» являются банки, которые принимают и обслуживают карты «Мир» в сети своих устройств.
НСПК на 100% принадлежит Банку России. В сентябре 2025 г. ЦБ инициировал дискуссию о возможной приватизации национального оператора. Регулятор рассматривает два варианта продажи – прямую продажу миноритарного пакета участникам рынка при сохранении доли ЦБ в системе не менее 50% плюс одна акция и выделение ряда сервисов НСПК в отдельную компанию с последующим акционированием или прямой продажей.