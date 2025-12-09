Росфинмониторинг будет получать от НСПК данные о транзакциях через СБП и QR-коды

ФАТФ приостановил членство России в международной организации в феврале 2023 г. 3 декабря Еврокомиссия (ЕК) включила Россию в список стран высокого риска, имеющих «стратегические недостатки» в системе ПОД/ФТ. Это значит, что страны – члены Евросоюза (ЕС) обязаны проявлять повышенную бдительность в отношении транзакций с участием юрисдикций из перечня ЕК. Постановление вступит в силу после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета ЕС – у них есть месяц на изучение документа.