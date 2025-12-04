Росфинмониторинг прокомментировал внесение России в список стран высокого риска

Выйти из этого списка теоретически можно только через длинный политико-технический маршрут, говорит Гавришев. Сначала нужно, чтобы ФАТФ восстановила членство России и признала отсутствие «стратегических недостатков» в системе ПОД/ФТ, затем ЕК должна провести повторную автономную оценку и инициировать делегированный акт об исключении из перечня, который не оспорят Европарламент и Совет, рассказывает он. При этом положение страны может быть пересмотрено комиссией по собственной инициативе или по запросу самой страны после сообщения о завершении всех мер, необходимых для совершенствования режима ПОД/ФТ, добавляет Кузьмин.