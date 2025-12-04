Росфинмониторинг прокомментировал внесение России в список стран высокого риска

Росфинмониторинг прокомментировал внесение России в список стран высокого рискаРешение ЕС ведомство назвало политизированным
Публикация Еврокомиссии (ЕК) о внесении России в список стран с высоким риском по отмыванию денег не содержит конкретных указаний на какие-либо «стратегические недостатки» российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сказал «Ведомостям» представитель Росфинмониторинга. Это решение, равно как и решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ; Financial Action Task Force; FATF) приостановить членство России в феврале 2023 г., носит «исключительно политизированный характер», подчеркнул он.
Документ ЕК применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию Евросоюза (ЕС), поэтому российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжит работать в прежнем режиме, отметил представитель Росфинмониторинга. Вдобавок сам документ ЕС готовился без участия российской стороны – это противоречит порядку проведения оценки третьих стран, установленному самим союзом, добавляет он.
Отдельно представитель российской финразведки обратил внимание на то, что решение ЕК принято на фоне отказов компетентных органов государств-членов ЕС сотрудничать с Россией по линии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это ведет к повышенным рискам финансовой преступности, в том числе на пространстве ЕС, говорит представитель Росфинмониторинга. Россия со своей стороны всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения. – «Ведомости»), добавляет он.
У России есть международно признанные национальный доклад и отчет о прогрессе, подготовленные в соответствии с международными механизмами оценки развития национальной системы ПОД/ФТ и ключевыми стандартами, указал представитель Росфинмониторинга.
Что произошло
Вечером 3 декабря ЕК включила Россию в список стран высокого риска, имеющих «стратегические недостатки» в системе ПОД/ФТ, говорится в релизе комиссии. До этого, 8 июля 2025 г., ЕК приняла Делегированный регламент 2025/1393, согласно которому должна до конца этого года завершить обзор стран, еще не включенных в списки ФАТФ, но чье членство приостановлено.
Россия подпадает под действие данного регламента, поэтому комиссия провела ее техническую оценку, говорится в сообщении. Для анализа использовались «четко определенные методологии» и информация, полученная из открытых источников, компетентных органов государств-членов ЕС и Европейской службы внешнеполитической деятельности, отмечается там. По итогам этой оценки ЕК пришла к выводу, что Россия «соответствует критериям для определения в качестве страны высокого риска». Страны-члены ЕС обязаны проявлять повышенную бдительность в отношении транзакций с участием юрисдикций из перечня, напоминает комиссия.
Постановление вступит в силу после проверки и отсутствия возражений со стороны Европейского парламента и Совета ЕС – у них есть месяц на изучение документа.
Сейчас в списке стран с высоким риском по отмыванию денег 29 стран, среди которых Афганистан, Алжир, Иран, Лаос, Монако, Мозамбик, Мьянма, КНДР, ЮАР, Сирия, Венесуэла, Вьетнам и проч.
Без существенных ухудшений
Решение ЕК о включении России в перечень стран с высоким риском по отмыванию денег является внутренним регуляторным актом ЕС, говорит адвокат, советник инвестиционного банка Altus Capital Кира Винокурова. Это не санкционный список, не черный или серый список ФАТФ, а инструмент, обязывающий финансовых операторов ЕС применять к проводимым операциям усиленные проверочные меры с целью снижения финансовых рисков, поясняет она.
Внесение в список означает, что любые связи с Россией для европейских банков и финансовых посредников официально переходят в категорию с повышенными рисками, говорит адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Это надстройка над уже существующими ограничениями, отмечает он: банкам придется по закону применять усиленную идентификацию, запрашивать больше данных о клиентах и бенефициарах, источнике средств, целях операций, получать согласие топ-менеджмента на установление или продолжение отношений, тщательнее мониторить все транзакции, связанные с Россией.
Для России внесение в список, вероятно, еще больше усложнит и замедлит трансграничные оплаты и операции, считает советник Pen & Paper Роман Кузьмин. Существующие расчетные коридоры через банки третьих стран формально не запрещаются, но нагрузка по комплаенсу на них вырастет, а значит – возрастут сроки, стоимость и доля «невозможных» платежей, отмечает Гавришев. Также часть европейских банков и банков третьих стран просто сочтут работу с российскими контрагентами непропорциональным риском и будут закрывать счета, отказывать в платежах, требовать залоги или дополнительные гарантии даже по разрешенным операциям, рассуждает он.
Но российские лица и без этого испытывали множество проблем и трудностей, а потому на этом фоне вряд ли ситуация существенно ухудшится, считает Кузьмин. Те операции, которые все еще проходят через Европу, и так идут через многослойный комплаенс-контроль, поэтому включение в перечень высокого риска не меняет модель взаимодействия – она уже давно функционирует по максимально жестким стандартам, согласен партнер Б1 Денис Королев. По большому счету решение ЕК формализует уже существующие условия работы, констатирует он.
Точка невозврата
Исторически подобные решения ЕК по таким вопросам практически всегда получали окончательное одобрение, отмечает Винокурова. Поэтому, хотя формально процедура еще не завершена, с политической точки зрения это рассматривается как ожидаемый шаг, подчеркивает она.
Вероятность того, что Европарламент и Совет ЕС не будут возражать против внесении России в список юрисдикций высокого риска довольно высокая, согласен Кузьмин. В нынешней политической реальности ЕС сейчас вряд ли кто-то станет блокировать решение, которое напрямую вытекает из приостановления членства России в ФАТФ и уже сложившегося санкционного контекста, подтверждает Гавришев.
Выйти из этого списка теоретически можно только через длинный политико-технический маршрут, говорит Гавришев. Сначала нужно, чтобы ФАТФ восстановила членство России и признала отсутствие «стратегических недостатков» в системе ПОД/ФТ, затем ЕК должна провести повторную автономную оценку и инициировать делегированный акт об исключении из перечня, который не оспорят Европарламент и Совет, рассказывает он. При этом положение страны может быть пересмотрено комиссией по собственной инициативе или по запросу самой страны после сообщения о завершении всех мер, необходимых для совершенствования режима ПОД/ФТ, добавляет Кузьмин.
Решение ЕС – это политический шаг, отражающий текущий характер отношений, а не качество российской системы противодействия отмыванию денег, говорит Королев. Поэтому исключение из списка станет возможным лишь тогда, когда изменится политическая линия самого ЕС и возникнут предпосылки для нормализации диалога, считает он. Пока Европа использует финансово-комплаенсные механизмы как часть общего политического давления, ожидать пересмотра решения не приходится, заключает эксперт.