FT: Россию могут включить в список стран со слабым контролем за отмыванием денег
Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность включения России в серый список стран с недостаточным уровнем контроля за отмыванием денег. Это решение направлено на усиление экономического давления на Москву. Об этом сообщает издание Financial Times.
По данным FT, большинство членов Европейского парламента поддерживают данную меру. Немецкий депутат Европарламента Маркус Фербер заявил, что «наблюдается огромная поддержка включения РФ в список».
Однако представители ЕС подчеркнули, что окончательное решение пока не принято. Ожидается, что некоторые страны могут заблокировать эту инициативу, несмотря на приостановку членства России в работе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF).
Включение страны в серый список негативно сказывается на ее репутации. Для финансовых учреждений это означает необходимость проведения дополнительных проверок при обработке транзакций. Такие меры усложняют международные финансовые операции и могут привести к снижению доверия со стороны инвесторов и бизнеса.
4 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп обратился к однопартийцам в сенате с просьбой временно не выносить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России. Документ был представлен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов.
Инициатива включает введение вторичных санкций против торговых партнеров России. В частности, предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие ресурсы.