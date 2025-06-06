FT: Россию могут включить в список стран со слабым контролем за отмыванием денег

Включение страны в серый список негативно сказывается на ее репутации. Для финансовых учреждений это означает необходимость проведения дополнительных проверок при обработке транзакций. Такие меры усложняют международные финансовые операции и могут привести к снижению доверия со стороны инвесторов и бизнеса.