Газета
Телеграм
Главная / Политика /

FT: Россию могут включить в список стран со слабым контролем за отмыванием денег

Ведомости

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность включения России в серый список стран с недостаточным уровнем контроля за отмыванием денег. Это решение направлено на усиление экономического давления на Москву. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным FT, большинство членов Европейского парламента поддерживают данную меру. Немецкий депутат Европарламента Маркус Фербер заявил, что «наблюдается огромная поддержка включения РФ в список».

Однако представители ЕС подчеркнули, что окончательное решение пока не принято. Ожидается, что некоторые страны могут заблокировать эту инициативу, несмотря на приостановку членства России в работе Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF).

Включение страны в серый список негативно сказывается на ее репутации. Для финансовых учреждений это означает необходимость проведения дополнительных проверок при обработке транзакций. Такие меры усложняют международные финансовые операции и могут привести к снижению доверия со стороны инвесторов и бизнеса.

4 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп обратился к однопартийцам в сенате с просьбой временно не выносить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России. Документ был представлен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов.

Инициатива включает введение вторичных санкций против торговых партнеров России. В частности, предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие ресурсы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных