Трамп попросил сенат отложить рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ

4 июня спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что ужесточенные санкции против России, включающие меры в отношении третьих стран, уже подготовлены и ожидают утверждения. По его словам, для их вступления в силу необходимо лишь одобрение конгресса и подпись президента Трампа. Келлог отметил, что обсуждал вопрос антироссийских санкций с сенатором Грэмом в прошлые выходные. Он выразил уверенность, что новые ограничения «готовы к применению».