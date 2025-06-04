Трамп попросил сенат отложить рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ
Президент США Дональд Трамп обратился к однопартийцам в сенате с просьбой временно не выносить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил сената Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи).
«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер [республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон] Тьюн не выносил законопроект на этой неделе», – сказал про Трампа законодатель на онлайн-встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (цитата по ТАСС).
Упомянутый законопроект был представлен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Его основными авторами стали Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, включенный в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут).
Инициатива предусматривает, в частности, введение вторичных санкций против торговых партнеров России. В документе предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие ресурсы.
Однако сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) выступил с критикой законопроекта. В своей колонке на портале Responsible Statecraft он предупредил, что наибольший ущерб от возможного одобрения документа будет нанесен самим Соединенным Штатам.
4 июня спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что ужесточенные санкции против России, включающие меры в отношении третьих стран, уже подготовлены и ожидают утверждения. По его словам, для их вступления в силу необходимо лишь одобрение конгресса и подпись президента Трампа. Келлог отметил, что обсуждал вопрос антироссийских санкций с сенатором Грэмом в прошлые выходные. Он выразил уверенность, что новые ограничения «готовы к применению».