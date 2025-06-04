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Трамп попросил сенат отложить рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ

Ведомости

Президент США Дональд Трамп обратился к однопартийцам в сенате с просьбой временно не выносить на голосование законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил сената Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи).

«Я знаю, что он запросил, чтобы лидер [республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон] Тьюн не выносил законопроект на этой неделе», – сказал про Трампа законодатель на онлайн-встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (цитата по ТАСС).

Упомянутый законопроект был представлен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Его основными авторами стали Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, включенный в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут).

Инициатива предусматривает, в частности, введение вторичных санкций против торговых партнеров России. В документе предлагается установить импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие ресурсы.

Однако сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) выступил с критикой законопроекта. В своей колонке на портале Responsible Statecraft он предупредил, что наибольший ущерб от возможного одобрения документа будет нанесен самим Соединенным Штатам.

4 июня спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что ужесточенные санкции против России, включающие меры в отношении третьих стран, уже подготовлены и ожидают утверждения. По его словам, для их вступления в силу необходимо лишь одобрение конгресса и подпись президента Трампа. Келлог отметил, что обсуждал вопрос антироссийских санкций с сенатором Грэмом в прошлые выходные. Он выразил уверенность, что новые ограничения «готовы к применению».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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