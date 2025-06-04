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Келлог сообщил о готовности новых антироссийских санкций

Ведомости

Ужесточенные санкции против России, включающие меры в отношении третьих стран, подготовлены и ожидают утверждения. Об этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил в эфире Fox News.

По его словам, осталось утвердить законопроект в конгрессе США и получить одобрение президента Дональда Трампа. Келлог сообщил, что обсуждал вопрос антироссийских санкций с сенатором Линдси Грэмом (республиканская партия) в прошлые выходные и считает, что «они готовы к применению».

«Они называются "Закон о санкциях против России от 2025 года", и я думаю, что он [Грэм] уже подготовил их и готов применить. И они довольно обременительны», – сказал Келлог (цитата по ТАСС).

Американский чиновник добавил, что особое внимание в новых санкциях уделено ограничениям на экспорт российских нефтепродуктов.

3 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп предусмотрительно сохранил возможность применения антироссийских санкций в случае необходимости. По ее словам, возможность их введения не исключается.

Грэм вместе с сенатором Ричардом Блюменталем (демократическая партия) в ходе визита в Киев подтвердили намерение продвигать в сенате законопроект о введении 500%-ных вторичных пошлин на энергоносители из России. Документом предусмотрены экономические меры против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Предполагается, что сенат начнет рассматривать законопроект на этой неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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