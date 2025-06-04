Келлог сообщил о готовности новых антироссийских санкций
Ужесточенные санкции против России, включающие меры в отношении третьих стран, подготовлены и ожидают утверждения. Об этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог сообщил в эфире Fox News.
По его словам, осталось утвердить законопроект в конгрессе США и получить одобрение президента Дональда Трампа. Келлог сообщил, что обсуждал вопрос антироссийских санкций с сенатором Линдси Грэмом (республиканская партия) в прошлые выходные и считает, что «они готовы к применению».
«Они называются "Закон о санкциях против России от 2025 года", и я думаю, что он [Грэм] уже подготовил их и готов применить. И они довольно обременительны», – сказал Келлог (цитата по ТАСС).
Американский чиновник добавил, что особое внимание в новых санкциях уделено ограничениям на экспорт российских нефтепродуктов.
3 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп предусмотрительно сохранил возможность применения антироссийских санкций в случае необходимости. По ее словам, возможность их введения не исключается.
Грэм вместе с сенатором Ричардом Блюменталем (демократическая партия) в ходе визита в Киев подтвердили намерение продвигать в сенате законопроект о введении 500%-ных вторичных пошлин на энергоносители из России. Документом предусмотрены экономические меры против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Предполагается, что сенат начнет рассматривать законопроект на этой неделе.