В Крыму ввели ограничения на подачу света в 12 районах и семи городах
В 12 районах и семи городах Крыма временно ограничили подачу электроэнергии. Об этом «Крымэнерго» сообщило на своем сайте.
Ограничения затронули Бахчисарайский, Белогорский, Кировский, Джанкойский, Красногвардейский, Ленинский, Первомайский, Нижнегорский, Сакский, Раздольненский, Симферопольский и Советский районы. Кроме того, они действуют в городских округах Симферополь, Евпатория, Керчь, Феодосия и Ялта, а также в городах Саки и Джанкой.
Как уточнили в «Крымэнерго», ограничения введены по команде федерального системного оператора республики. Ориентировочная продолжительность отключений составляет от трех до шести часов.
8 ноября в Крыму из-за аварии на магистральных сетях также ограничивали электроснабжение. 6 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ситуация с электроэнергией на полуострове сложная. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме. Он отметил, что главными темами обращений крымчан, которые он получает и читает ежедневно, остаются ситуация с энергоснабжением и прохождение осенне-зимнего периода.
В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры. В результате в Крыму и в Севастополе отключили электроснабжение. Для ликвидации последствий ввели графики временного отключения потребления, социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.