8 ноября в Крыму из-за аварии на магистральных сетях также ограничивали электроснабжение. 6 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ситуация с электроэнергией на полуострове сложная. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме. Он отметил, что главными темами обращений крымчан, которые он получает и читает ежедневно, остаются ситуация с энергоснабжением и прохождение осенне-зимнего периода.