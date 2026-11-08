В Крыму из-за аварии на магистральных сетях ограничили электроснабжение

6 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ситуация с электроэнергией на полуострове сложная. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме. Он отметил, что главными темами обращений крымчан, которые он получает и читает ежедневно, остаются ситуация с энергоснабжением и прохождение осенне-зимнего периода. По словам Аксенова, информация поступает и от всех служб, включая МЧС и правоохранительные органы.