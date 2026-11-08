В Крыму из-за аварии на магистральных сетях ограничили электроснабжение
На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электричества. Об этом сообщает «Крымэнерго». Меру ввели из-за аварии на магистральных сетях. Как пояснили энергетики, электроэнергия подается в населенные пункты по мере технической возможности.
6 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что ситуация с электроэнергией на полуострове сложная. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме. Он отметил, что главными темами обращений крымчан, которые он получает и читает ежедневно, остаются ситуация с энергоснабжением и прохождение осенне-зимнего периода. По словам Аксенова, информация поступает и от всех служб, включая МЧС и правоохранительные органы.
В ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры. В результате в Крыму и в Севастополе отключили электроснабжение. Для ликвидации последствий ввели графики временного отключения потребления, социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.
3 ноября часть полуострова, Севастополя и Херсонской области оставалась без света из-за аварии на энергосетях за пределами региона. Тогда власти также вводили графики отключений. 24 октября Севастополь полностью остался без электричества после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру за пределами города. В тот же день в городе ввели график подачи электроэнергии «два через шесть».