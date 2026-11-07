Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%BRZL1 192+0,68%RGSS0,18+0,56%IMOEX2 482,7+0,77%RTSI952,18+0,77%RGBI112,1+0,18%RGBITR778,94+0,28%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Число погибших при стрельбе в Кракове выросло до пяти

Анна Суслова

Число погибших в результате стрельбы в центре Кракова в Польше выросло до пяти. Об этом сообщила полиция Малопольского воеводства в соцсети Х.

«В инциденте на главной рыночной площади погибли пять человек, несколько человек ранены», – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что преступник, начавший стрельбу, был ранен сотрудниками полиции. Сейчас его доставляют в больницу. Спецслужбы продолжают работу на месте преступления.

7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. По предварительной информации, водитель автомобиля въехал на территорию рынка и открыл огонь. Телеканал Polsat News сообщил, что подозреваемого в нападении задержали. Изначально сообщали о двух погибших и 10 раненых.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её