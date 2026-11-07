Число погибших при стрельбе в Кракове выросло до пяти

7 ноября в центре Кракова произошла стрельба. По предварительной информации, водитель автомобиля въехал на территорию рынка и открыл огонь. Телеканал Polsat News сообщил, что подозреваемого в нападении задержали. Изначально сообщали о двух погибших и 10 раненых.