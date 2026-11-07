Армия России поразила снабжавшие ВСУ бензовозы и сухогруз
Армия России нанесла удары по бензовозам на стоянке в районе населенного пункта Ирпень в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны. По данным военного ведомства, ВСУ задействовали эти транспортные средства для доставки горючего свои подразделениям.
В районе населенного пункта Новые Петровцы под удар попала электроподстанция «Северная» 330 кВ. Она обеспечивает электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.
В акватории Черного моря восточнее Одессы армия России поразила сухогруз, который доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.
В ночь на 7 ноября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками. В Киеве был поражен Северный автодорожный мост и промышленное предприятие ООО «Меридиан» им. Королева, выпускающее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго». В Киевской области целями стали две электроподстанции. Еще одна подстанция попала под удар в Житомирской области.
6 ноября российская армия поразила беспилотниками энергетические объекты Украины и морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.