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Армия России поразила снабжавшие ВСУ бензовозы и сухогруз

Антон Потоков

Армия России нанесла удары по бензовозам на стоянке в районе населенного пункта Ирпень в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны. По данным военного ведомства, ВСУ задействовали эти транспортные средства для доставки горючего свои подразделениям.

В районе населенного пункта Новые Петровцы под удар попала электроподстанция «Северная» 330 кВ. Она обеспечивает электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

В акватории Черного моря восточнее Одессы армия России поразила сухогруз, который доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

В ночь на 7 ноября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками. В Киеве был поражен Северный автодорожный мост и промышленное предприятие ООО «Меридиан» им. Королева, выпускающее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго». В Киевской области целями стали две электроподстанции. Еще одна подстанция попала под удар в Житомирской области.

6 ноября российская армия поразила беспилотниками энергетические объекты Украины и морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.

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