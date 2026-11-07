Армия России поразила снабжавшие ВСУ бензовозы и сухогруз

В ночь на 7 ноября российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками. В Киеве был поражен Северный автодорожный мост и промышленное предприятие ООО «Меридиан» им. Королева, выпускающее оперативно-тактические и крылатые ракеты «Фламинго». В Киевской области целями стали две электроподстанции. Еще одна подстанция попала под удар в Житомирской области.