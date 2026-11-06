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Главная / Политика /

Армия России ударила по аккумуляторному парку и сухогрузу на Украине

Ксения Наумчик
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные нанесли удары беспилотниками по энергетическим объектам Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате в Белой Церкви Киевской области поражен аккумуляторный парк для хранения энергии. По данным министерства, объект обеспечивал электричеством предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

В порту Одессы под удар попал сухогруз, доставлявший на Украину грузы двойного назначения.

До этого Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили электроподстанцию в районе города Сумы. При атаке использовались авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Днем ранее российские войска нанесли удар беспилотниками по сухогрузу, который доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. Судно было поражено днем 5 ноября в акватории Черного моря, в 107 км юго-западнее Одессы.

4 ноября российские военные сообщили о поражении сухогруза в 8 км юго-западнее Одессы. По утверждению Минобороны, судно перевозило военное имущество для ВСУ. Также российская армия нанесла удары по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях.

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