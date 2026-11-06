Армия России ударила по аккумуляторному парку и сухогрузу на Украине

4 ноября российские военные сообщили о поражении сухогруза в 8 км юго-западнее Одессы. По утверждению Минобороны, судно перевозило военное имущество для ВСУ. Также российская армия нанесла удары по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях.