Армия России ударила по аккумуляторному парку и сухогрузу на Украине
Российские военные нанесли удары беспилотниками по энергетическим объектам Украины и морским судам, которые используются в интересах украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате в Белой Церкви Киевской области поражен аккумуляторный парк для хранения энергии. По данным министерства, объект обеспечивал электричеством предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
В порту Одессы под удар попал сухогруз, доставлявший на Украину грузы двойного назначения.
До этого Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили электроподстанцию в районе города Сумы. При атаке использовались авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
Днем ранее российские войска нанесли удар беспилотниками по сухогрузу, который доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. Судно было поражено днем 5 ноября в акватории Черного моря, в 107 км юго-западнее Одессы.
4 ноября российские военные сообщили о поражении сухогруза в 8 км юго-западнее Одессы. По утверждению Минобороны, судно перевозило военное имущество для ВСУ. Также российская армия нанесла удары по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях.