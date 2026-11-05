Армия РФ поразила сухогруз с военными грузами ВСУ в Черном море

3 ноября ВС РФ поразили сухогруз с военным имуществом и грузами двойного назначения в Черном море. Кроме того, в Бердичеве Житомирской области был атакован логистический центр «Новой почты», который, по данным ведомства, использовался для хранения и распределения грузов для украинской армии.