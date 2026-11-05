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Армия РФ поразила сухогруз с военными грузами ВСУ в Черном море

Антон Потоков

Российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу, который, по данным Минобороны РФ, доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения. Судно было поражено днем 5 ноября в акватории Черного моря, в 107 км юго-западнее Одессы, сообщило ведомство.

«В результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы поражено судно типа «сухогруз», – говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что российская армия продолжает наносить удары с применением беспилотников по морским судам, которые, по его данным, задействованы в доставке военных грузов для вооруженных сил Украины (ВСУ).

4 ноября российские военные сообщили о поражении сухогруза в 8 км юго-западнее Одессы. По утверждению Минобороны, судно перевозило военное имущество для ВСУ. Также российская армия нанесла удары по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях.

3 ноября ВС РФ поразили сухогруз с военным имуществом и грузами двойного назначения в Черном море. Кроме того, в Бердичеве Житомирской области был атакован логистический центр «Новой почты», который, по данным ведомства, использовался для хранения и распределения грузов для украинской армии.

2 ноября Минобороны заявило об ударе по сухогрузу в 58 км южнее Одессы. Судно, как утверждалось, перевозило грузы для ВСУ.

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