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Мурашко доложил Путину о вакцинации от гриппа 35,5 млн человек

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

В России прививки от гриппа сделали 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей и 120 000 беременных. Об этом глава Минздрава России Михаил Мурашко доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания членов кабмина.

«Хочу отметить, что все вакцинные штаммы были против гриппа обновлены с учетом рекомендаций ВОЗ, Роспотребнадзора и экспертов», – заявил министр.

Он отметил, что российские производители перезапустили выпуск вакцин с новым штаммовым составом. Отгрузка препаратов началась в августе, к началу ноября в регионы поставили 84% от запланированного объема.

По словам министра, в 2026 г. государственный заказ на вакцины от гриппа для групп риска составил 57 млн доз. Для проведения прививочной кампании в медицинских организациях открыли стационарные и передвижные пункты вакцинации, уточнил Мурашко.

16 октября Мурашко заявил, что иммунитет после вакцинации против гриппа сохраняется в течение одного эпидемического сезона, поэтому прививаться необходимо каждый год. Министр добавил, что вакцинация свидетельствует об ответственном отношении не только к собственному здоровью, но и к благополучию близких, друзей и окружающих. Он также назвал процедуру безопасной для здоровья.

15 октября эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за приближающегося сезона ОРВИ.

13 октября Роспотребнадзор сообщил, что в России наблюдается сезонный рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Чаще всего болеют взрослые. Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19 в стране развивается в соответствии с прогнозами, уточнили в ведомстве.

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