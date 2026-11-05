Мурашко доложил Путину о вакцинации от гриппа 35,5 млн человек
В России прививки от гриппа сделали 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей и 120 000 беременных. Об этом глава Минздрава России Михаил Мурашко доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания членов кабмина.
«Хочу отметить, что все вакцинные штаммы были против гриппа обновлены с учетом рекомендаций ВОЗ, Роспотребнадзора и экспертов», – заявил министр.
Он отметил, что российские производители перезапустили выпуск вакцин с новым штаммовым составом. Отгрузка препаратов началась в августе, к началу ноября в регионы поставили 84% от запланированного объема.
По словам министра, в 2026 г. государственный заказ на вакцины от гриппа для групп риска составил 57 млн доз. Для проведения прививочной кампании в медицинских организациях открыли стационарные и передвижные пункты вакцинации, уточнил Мурашко.
16 октября Мурашко заявил, что иммунитет после вакцинации против гриппа сохраняется в течение одного эпидемического сезона, поэтому прививаться необходимо каждый год. Министр добавил, что вакцинация свидетельствует об ответственном отношении не только к собственному здоровью, но и к благополучию близких, друзей и окружающих. Он также назвал процедуру безопасной для здоровья.
15 октября эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за приближающегося сезона ОРВИ.
13 октября Роспотребнадзор сообщил, что в России наблюдается сезонный рост заболеваемости внебольничной пневмонией. Чаще всего болеют взрослые. Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19 в стране развивается в соответствии с прогнозами, уточнили в ведомстве.