Путин встретился с секретарем высшего совета нацбезопасности Ирана
Президент России Владимир Путин принял в Кремле секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Резаи сейчас находится с рабочим визитом в Москве.
2 ноября агентство Fars сообщило, что Путин и Резаи провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в мире и на Ближнем Востоке. Секретарь высшего совета нацбезопасности Ирана поблагодарил российского лидера и других российских официальных лиц за поддержку Тегерана и его народа. Он также выразил признательность за заявления российских представителей в поддержку погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других национальных деятелей страны. Путин и Резаи подтвердили намерение продолжать стратегическое сотрудничество в соответствии с дорожной картой, согласованной руководством двух стран.
27 октября глава российского государства встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Во время встречи Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Ближневосточном регионе. Он отметил, что у Москвы с Тегераном «много общих интересов», которые стороны стараются реализовывать.
21 октября Путин заявил, что Россия готова оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Ирана.