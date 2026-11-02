Fars: Путин провел телефонный разговор с Мохсеном Резаи
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. Об этом сообщило агентство Fars в своем Telegram-канале.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в мире и на Ближнем Востоке. В ходе беседы Резаи поблагодарил Путина и других российских официальных лиц за поддержку Ирана и его народа. Он также выразил признательность за заявления российских представителей в поддержку погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других национальных деятелей страны.
Путин и Резаи подтвердили намерение продолжать стратегическое сотрудничество в соответствии с дорожной картой, согласованной руководством двух стран.
27 октября российский лидер встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). Во время встречи Путин выразил обеспокоенность ситуацией в Ближневосточном регионе. Он отметил, что у Москвы с Тегераном «много общих интересов», которые стороны стараются реализовывать.
21 октября Путин заявил, что Россия готова оказать содействие в урегулировании кризиса вокруг Ирана.