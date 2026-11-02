Fars: Путин провел телефонный разговор с Мохсеном Резаи

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в мире и на Ближнем Востоке. В ходе беседы Резаи поблагодарил Путина и других российских официальных лиц за поддержку Ирана и его народа. Он также выразил признательность за заявления российских представителей в поддержку погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других национальных деятелей страны.