Постпредство РФ: в докладе ЮНЕСКО нет данных о российских журналистах

По данным ЮНЕСКО, с 2006 г. в мире был убит 1641 журналист, в среднем один сотрудник СМИ погибает каждые четыре дня. Согласно документу, вооруженные конфликты становились главным фактором гибели журналистов в отдельные периоды: в 2006–2007, 2012–2015 и 2023–2025 гг. При этом за последние два года число убийств журналистов в странах, где не было вооруженных конфликтов, составило 62 – это минимальный показатель за 18 лет. ЮНЕСКО также сообщило о снижении числа погибших женщин-журналистов. В то же время участились случаи гибели молодых сотрудников СМИ в возрасте от 25 до 29 лет.