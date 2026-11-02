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Главная / Общество /

Постпредство РФ: в докладе ЮНЕСКО нет данных о российских журналистах

Ксения Наумчик

Доклад генерального директора ЮНЕСКО об убийствах журналистов, в котором не учтены сведения о российских репортерах, стал примером несоблюдения ценностей организации. Об этом заявил представитель постпредства РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза на заседании организации.

В российском постпредстве напомнили, что уставные положения организации обязывают генерального директора осуждать убийства журналистов без каких-либо различий. Кроме того, решение Межправительственного совета МПРК от 2024 г. подчеркивает необходимость включать в доклад официальные сведения, предоставленные государствами – членами ЮНЕСКО.

По данным ЮНЕСКО, с 2006 г. в мире был убит 1641 журналист, в среднем один сотрудник СМИ погибает каждые четыре дня. Согласно документу, вооруженные конфликты становились главным фактором гибели журналистов в отдельные периоды: в 2006–2007, 2012–2015 и 2023–2025 гг. При этом за последние два года число убийств журналистов в странах, где не было вооруженных конфликтов, составило 62 – это минимальный показатель за 18 лет. ЮНЕСКО также сообщило о снижении числа погибших женщин-журналистов. В то же время участились случаи гибели молодых сотрудников СМИ в возрасте от 25 до 29 лет.

28 марта в результате израильского авиаудара на юге Ливана погибли трое журналистов, освещавших конфликт между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». В декабре 2025 г. при ударе украинского дрона под донецким Северском погиб бывший корреспондент «Ленты.ру» и военнослужащий Николай Чигасов.

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