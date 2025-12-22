Корреспондент «Ленты» Чигасов погиб при ударе беспилотника под Северском
При ударе украинского дрона под донецким Северском погиб бывший корреспондент «Ленты.ру» и военнослужащий Николай Чигасов, сообщило издание.
Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания около села Верхнекаменское в сентябре.
Чигасов работал в международной редакции «Ленты.ру» в 2021-2022 гг. До этого был журналистом «Московских новостей». Являлся выпускником факультета политологии и мировой политики Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Санкт-Петербурге, писал о военных и дипломатических конфликтах, а также о проблемах международных блоков и организаций.
После начала военного конфликта между Россией и Украиной в 2022 г. писал о проблемах беженцев, а затем решил добровольно уйти на фронт. Служил в подразделении «Сурикаты», участвовал в боях под Кременной на Лиманском направлении.
В марте при ударе двумя ракетами HIMARS по ЛНР погибли трое российских журналистов – оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели и корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Следственный комитет (СК) сообщал, что среди пострадавших, помимо журналистов, были мирные жители, в том числе несовершеннолетний.